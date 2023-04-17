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Новый и.о. директора Бюро экономической безопасности начал работу

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Федоров раньше работал в СБУ и на таможне
Федоров раньше работал в СБУ и на таможне
Фото: esbu.gov.ua

Первый заместитель директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Эдуард Федоров приступил к исполнению обязанностей директора бюро. Об этом сообщает 17 апреля пресс-служба БЭБ.

Предыдущий глава бюро Вадим Мельник был уволен с должности по собственному желанию решением Кабмина от 11 апреля.

Эдуарду Федорову 42 года, он уроженец Славянска Донецкой области. 

С 2007-го по 2022 год занимал оперативные и руководящие должности в Службе безопасности Украины.

С 2021-го по 2022 год был заместителем начальника отдела Киевской таможни. После этого на короткое время вернулся на службу в СБУ (начальник управления СБУ в Сумской области).

С 2023 года назначен первым заместителем директора БЭБ.

Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой в конце 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что БЭБ должно выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины. Бюро должно было получить соответствующие полномочия СБУ и налоговой милиции. Работу БЭБ напрямую координирует Кабмин

Главой БЭБ по итогам конкурса был назначен в августе 2021 года Вадим Мельник, который до этого возглавлял Государственную фискальную службу.

В октябре 2022 года  глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что реформа, в результате которой было создано БЭБ, провалилась, сообщала "Судебно-юридическая газета". По его мнению, бюро "провалилось по основным вопросам, которыми занималась налоговая милиция", и "не состоялось как аналитический орган и вообще как орган". 

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что БЭБ следует ликвидировать. По его мнению, вместо "органа с акцентом на аналитическую функцию" получился "департамент обысков".

В феврале 2023 года налоговый комитет Верховной Рады признал работу БЭБ неудовлетворительной, сообщила член комитета, нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк. 

14 марта Гетманцев заявил, что в Украине готовится перезагрузка БЭБ, которая должна исправить ошибки, допущенные Верховной Радой при создании этого органа.

Теги: СБУ, экономика, Бюро экономической безопасности, Эдуард Федоров
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