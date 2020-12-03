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Новый менеджмент банкротит "Артемсоль" с целью продать за копейки – журналист

Убыточность шахт, видимость которой создает новое руководство "Артемсоли", нужна для того, чтобы их сперва вывести из структуры собственности предприятия, а потом продать, считает редактор газеты "Правдошукач" Юрій Шеляженко.

Соляные шахты основной драгоценный актив предприятия, пишет автор
Соляные шахты – основной драгоценный актив предприятия, пишет автор
Фото: artyomsalt.com

Стратегическое предприятие Украины ГП "Артемсоль" умышленно доводят до банкротства – уже несколько дней по приказу назначенной в октябре 2020 года Кабмином и.о. директора Виктории Луценко прекращена отгрузка соли всем дилерам, в том числе иностранцам, заявил в блоге на сайте "Цензор.НЕТ" редактор газеты "Правдошукач" Юрій Шеляженко.

Исключительное право получать продукцию "Артемсоли" на реализацию оставили за ООО "Костанза", которое контролирует около 50% украинского рынка поставки соли и пролоббировало назначение новой руководительницы.

"С момента назначения новым и.о. директора "Артемсоли" Виктории Луценко с ключевыми должностями пришлось в принудительном порядке попрощаться всем руководителям подразделений, которые отказались участвовать в откровенно коррупционных махинациях "новой метлы". Взамен уволенных Луценко расставила своих людей", – пишет журналист.

Он добавил, что первым заместителем главы "Артемсоли" Луценко назначила менеджера ООО "Костанза" Виктора Юрина. По словам Шеляженко, новый менеджмент развернул деятельность "по выдумыванию и обоснованию мифов об убыточности соляных шахт предприятия". Разрыв договоров с посредниками существенно снизил объемы выработки рудников, которые и без того работали на 20% своей производственной мощности, подчеркивает он, и предприятие искусственно накапливает убытки.

"Цель столь откровенного вредительства вполне очевидна. Убыточность шахт – основного драгоценного актива предприятия – нужна для того, чтобы их сперва вывести из структуры собственности "Артемсоли" с целью дальнейшего отчуждения (теневой приватизации)", – убежден автор колонки.

Журналист напомнил, что "Артемсоль" является крупнейшим предприятием по добыче и реализации поваренной соли на территории Центральной и Восточной Европы и на 94% обеспечивает потребности пищевой, химической, нефтяной, металлургической, энергетической, машиностроительной, фармацевтической отраслей, сельского хозяйства и других жизненно важных секторов экономики Украины. Производственные мощности позволяют ежегодно добывать 7,47 млн тонн соли.

"Несмотря на череду глобальных экономических кризисов, "Артемсоль" всегда держалась на плаву. А последние несколько лет наращивала объемы добычи и прибыль. По данным Госстата, в 2019 году было выдано 1,72 млн тонн соли. Объемы реализации продукции в денежном эквиваленте составили 1,824 млрд грн. При этом 45% продукции отгружено на экспорт в 22 страны мира. В государственный бюджет перечислено 453,7 млн грн налоговых отчислений", – сказано в блоге.

В начале марта 2020 года, перед отставкой премьер-министра Алексея Гончарука, который обещал, что приватизационный конкурс по "Артемсоли" будет чистым и прозрачным, Кабмин включил предприятие в список самых привлекательных госкомпаний "большой приватизации", отметил журналист.

"В отчете Минэкономики "Артемсоль" заняла 15 позицию в общем рейтинге лакомых для потенциальных инвесторов промышленных объектов. Впрочем, спустя восемь месяцев, 30 октября 2020 года, через две с лишним недели после назначения и.о. директора "Артемсоли" Виктории Луценко, Кабмин исключил компанию из списка объектов, подлежащих приватизации", – констатировал Шеляженко.

Теги: коррупция, экономика, соль, приватизация, банкротство, убытки, Артемсоль, назначение, госкомпании
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