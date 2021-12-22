Офис президента Украины делает все, чтобы усиливать оппозицию себе – Рахманин

"Что касается движений Банковой. Мне иногда интересно смотреть на ее движения. Такое впечатление, что история мало кого мало чему учит. Они делают все от них зависящее, чтобы усиливать оппозицию себе. Реально. Они подталкивают к [бизнесмену Ринату] Ахметову тех людей, которые, в принципе, никогда в жизни к Ахметову не пошли бы", – сказал нардеп.
Он считает, что Ахметов, "который обычно очень редко делает какие-то заявления" и не скрывает, что находится в "состоянии войны с президентом Зеленским и с его офисом", является человеком, заинтересованным в досрочных выборах в Раду.
"Почему? Потому что он считает (это к нему вопрос, насколько обоснованно или безосновательно), что он имеет определенное влияние – назовем это так – на определенное количество политических сил, оформленных или не оформленных, которые могут быть ему благодарны, которые могут быть с ним связаны, которые могут быть с ним аффилированными", – объяснил Рахманин.
Он уверен, что Ахметов "прекрасно понимает, что досрочные парламентские выборы точно делают меньше фракцию "Слуга народа".
"Да, понятно, что она зайдет в следующий парламент – без вариантов, это не обсуждается. Но также понятно и то, что она будет меньше, чем была в 2019 году. А что это значит? Это означает уменьшение влияния президента на принятие решений. Потому что при всей концентрации власти, которую собрал у себя в руках Зеленский, все равно для того, чтобы правительство принимало определенные решения, а деньги куда-то выделялись, это должно быть оформлено в виде документа, который называется "закон". А закон нуждается в 226 голосах", – отметил Рахманин.
Он предположил, что если "Слуга народа" потеряет монобольшинство в парламенте, Ахметов может стать "человеком, с которым уже будут договариваться, который уже имеет возможность выдвигать требования".
11 ноября "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Ахметова, написала, что отношения бизнесмена и президента Владимира Зеленского начали портиться после принятия закона об олигархах. По данным издания, на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой.
Бизнесмен назвал неправдой сообщения о том, что представители ОП в разговорах с ним и его командой позволили себе такую манеру общения, которая привела к ухудшению отношений. "Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркнул Ахметов.
24 ноября конфликт между командой президента и Ахметовым обострился. Нардепы от пропрезидентской силы "Слуга народа" заявили о решении бойкотировать телеканалы "Украина" и "Украина 24", которые принадлежат бизнесмену. Парламентарии обвинили каналы в распространении фейков, манипуляций и "публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху". "Никогда не согласимся с использованием телеканалов и журналистов для шантажа государства и общества для лоббирования бизнес-политических интересов собственников", – сказано в заявлении.
В "Медиа Группе Украина", куда входят телеканалы "Украина" и "Украина 24", ответили, что журналисты этих СМИ соблюдают стандарты и принципы свободы слова. В медиагруппе отметили, что телеканалы не могут замалчивать важные темы, в том числе относительно спецоперации по задержанию вагнеровцев и офшоров президента.
26 ноября в ходе пресс-марафона Зеленский объявил о попытке организовать в стране государственный переворот с привлечением Ахметова. "Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – заявил президент.
Ахметов обвинения Зеленского назвал "сплошной ложью". "Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", – подчеркнул он.