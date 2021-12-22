Офис президента Украины делает все, чтобы усиливать оппозицию себе – Рахманин

"Что касается движений Банковой. Мне иногда интересно смотреть на ее движения. Такое впечатление, что история мало кого мало чему учит. Они делают все от них зависящее, чтобы усиливать оппозицию себе. Реально. Они подталкивают к [бизнесмену Ринату] Ахметову тех людей, которые, в принципе, никогда в жизни к Ахметову не пошли бы", – сказал нардеп.

Он считает, что Ахметов, "который обычно очень редко делает какие-то заявления" и не скрывает, что находится в "состоянии войны с президентом Зеленским и с его офисом", является человеком, заинтересованным в досрочных выборах в Раду.

"Почему? Потому что он считает (это к нему вопрос, насколько обоснованно или безосновательно), что он имеет определенное влияние – назовем это так – на определенное количество политических сил, оформленных или не оформленных, которые могут быть ему благодарны, которые могут быть с ним связаны, которые могут быть с ним аффилированными", – объяснил Рахманин.

Он уверен, что Ахметов "прекрасно понимает, что досрочные парламентские выборы точно делают меньше фракцию "Слуга народа".

"Да, понятно, что она зайдет в следующий парламент – без вариантов, это не обсуждается. Но также понятно и то, что она будет меньше, чем была в 2019 году. А что это значит? Это означает уменьшение влияния президента на принятие решений. Потому что при всей концентрации власти, которую собрал у себя в руках Зеленский, все равно для того, чтобы правительство принимало определенные решения, а деньги куда-то выделялись, это должно быть оформлено в виде документа, который называется "закон". А закон нуждается в 226 голосах", – отметил Рахманин.

Он предположил, что если "Слуга народа" потеряет монобольшинство в парламенте, Ахметов может стать "человеком, с которым уже будут договариваться, который уже имеет возможность выдвигать требования".