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ПОЛИТИКА

Олег Ляшко признал ошибкой поздравление Лукашенко с победой на выборах

Экс-нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что ему нравится экономическая политика президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Ляшко: Нужно уметь выигрывать и проигрывать честно
Ляшко: Нужно уметь выигрывать и проигрывать честно
Фото: Олег Ляшко / Facebook

Лидер Радикальной партии и экс-нардеп Олег Ляшко признал, что действительно поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Ляшко подчеркнул, что его аккаунт не был взломан: он сам написал пост, а потом удалил его, когда увидел, что в Минске жестко расправляются с демонстрантами. 

"Я поздравил Лукашенко, потому что мне нравится его политика в плане защиты экономических интересов своей страны. По отношению к селу, по отношению к собственному производству, по отношению к собственной экономике", – сказал Ляшко.

Поздравление было ошибкой, добавил политик. 

"Нужно уметь побеждать честно и проигрывать честно. Более того, когда люди имеют право [и выходят] на протест, они не должны получать дубинкой по голове. Поэтому: я поздравлял Лукашенко, я признаю, что в таких условиях это было ошибкой, и я снял это поздравление", – сказал он. 

Ляшко обратился к белорусам с пожеланием, чтобы Беларусь никогда не стала плацдармом для российской агрессии. Отрывок из передачи политик опубликовал в Facebook. 

https://www.facebook.com/O.Liashko/videos/3158652537536655/

Ляшко поздравил  в Twitter и  Facebook нынешнего главу Беларуси с победой на выборах. В своем посте он написал: "Сейчас самое важное – прекратить силовое противостояние, не дать проливать кровь, чтобы не подорвать братскую Беларусь изнутри". После того, как в комментариях пользователи раскритиковали Ляшко за его слова, он посты удалил.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометыПравозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции. 

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро "для обеспечения безопасности пассажиров" перед акцией протеста несогласных с результатом выборов.

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТООБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, Олег Ляшко, протесты в Беларуси
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