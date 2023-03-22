Ордер на арест Путина стал "самым неожиданным шагом" для Кремля, к этому в РФ оказались не готовы – СМИ

Собеседники издания утверждают, что это "было воспринято Кремлем как "самый неожиданный шаг" Запада, и "российские власти оказались не готовы к этой ситуации".

По данным "Медузы", в 2023 году Кремль намеревался "продвигать образ Путина (в том числе для внутрироссийской аудитории – в преддверии президентских выборов) как "борца с Западом", "защитника стран Латинской Америки и Африки от колониального угнетения" и "одного из главных лидеров многополярного мира", но после решения суда в Гааге российский президент оказался в ситуации, когда зарубежные поездки Путина оказались под вопросом.

"Теоретически президента РФ могут задержать по гаагскому ордеру в 123 странах. Источники, близкие к АП, отмечают, что пока в Кремле не совсем понимают, как можно "обеспечить безопасность" президента в новых условиях. Даже СНГ перестает быть безопасным пространством для Путина", – подчеркивает издание.

Журналисты отмечают, что в числе стран, которые ратифицировали Римский статут и теоретически могут арестовать Путина, есть в том числе Таджикистан.

Задержание Путина источники "Медузы" считают "невозможным" в связи с тем, что глава Кремля "просто не поедет в страну, где есть хотя бы минимальный риск быть арестованным".

Издание объясняет, что после начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года Путин ни разу не ездил в страны Запада, но "относительно регулярно совершал зарубежные поездки" в такие страны, как Таджикистан, Туркменистан, Иран, Узбекистан, Казахстан, Армения, чтобы показать россиянам, что "у России друзей все равно больше, чем недоброжелателей", и страна остается "одним из столпов многополярного мира".

"Ограничения зарубежных визитов будут работать в противоположную сторону. До ордера выезды сочетались с поездками лидеров зарубежных стран в Москву. Теперь поддержать такую же частоту встреч не получится – нельзя постоянно приглашать всех к себе", – считает один из собеседников "Медузы".