Ответные санкции. Россия расширит список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

Россия на паритетной основе расширит "черный список" граждан Евросоюза и сотрудников европейских институтов в качестве ответа на санкции со стороны ЕС.

МИД РФ отреагировал на продление санкций ЕС, введенных за нарушение территориальной целостности Украины Фото: depositphotos.com

Россия расширяет перечень представителей Европейского союза и европейских институтов, которым запрещен въезд на территорию РФ. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном 23 сентября.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что это меры в ответ на расширение санкционного инструментария ЕС.

"Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза", – подчеркнули в МИД РФ.

Москва оставляет за собой право на принятие дальнейших мер, если Брюссель пойдет по пути "продления конфронтационной линии", также сказано в заявлении.

10 сентября Евросоюз продлил до 15 марта 2021 года санкции против РФ за нарушение территориальной целостности Украины. Меры в виде ограничений в выдаче виз и замораживания активов будут применяться к 175 лицам и 44 организациям.