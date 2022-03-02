Палатный из УДАР: Мы на позициях. Киев не отдадим

"Мы на позициях! Побратимы рядом – настоящие патриоты, круглосуточно стоящие на страже безопасности нашего города! Мы на местах! Были, есть и будем! Украина, мы сделаем все для того, чтобы жители столицы, а также все украинцы жили в свободном и независимом государстве! Никакой враг, никакой оккупант не посмеет посягнуть на нашу свободу! Мы – свободная нация, и весь мир теперь об этом знает", – подчеркнул он.

Палатный отметил, что оборона Киева будет продолжаться, ведь Украина сильнее оккупантов.

"Не отдадим Киев никогда и никому. Киев – город-герой! Украина – наша ненька! Оборона нашей страны сильнее, чем может представить любой оккупант! Украина превыше всего!" – заключил он.