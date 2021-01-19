Печерский райсуд Киева отказался отменить выговор Сологубу

Печерский районный суд Киева не нашел оснований для отмены решения совета Национального банка Украины о нарушении трудовой дисциплины заместителем главы НБУ Дмитрием Сологубом.

Печерский районный суд Киева 18 января отказал заместителю главы Национального банка Украины Дмитрию Сологубу в удовлетворении иска к НБУ о признании противоправными и отмене решений о применении к нему советом Нацбанка дисциплинарных взысканий. О решении суда сообщила пресс-служба НБУ.

"Всесторонне рассмотрев иск и учитывая правовую позицию Национального банка, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска Дмитрия Сологуба", – говорится в сообщении на сайте НБУ.

В Нацбанке решение суда назвали "законным и обоснованным".

"Национальный банк считает, что совет Национального банка, как орган, который назначает на должность заместителей главы Национального банка, имеет полномочия давать оценку их действиям и применять дисциплинарные взыскания к ним в случае необходимости. Это обусловлено нормами Кодекса законов о труде Украины и закона Украины "О Национальном банке Украины", – отметили в НБУ.

2 октября совет Нацбанка объявил выговор Рожковой и Сологубу и выразил недоверие. Причиной такого решения в НБУ назвали "нарушение распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований Кодекса законов о труде".

Рожкова сказала, что причиной выговора может быть ее и Сологуба общение со СМИ. "Ничего крамольного, что бы шло вразрез с "генеральной линией партии", не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации? Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось "ночью нагло топором", – заявила она.

Сологуб назвал дикостью объявление выговора и недоверия ему и Рожковой. В интервью "Интерфакс-Украина", вышедшем 24 сентября, он говорил, что Киев потерял возможность получить два транша МВФ до конца года, поэтому нужно стараться получить один.

Комментируя выговор Рожковой и Сологубу, глава совета НБУ Богдан Данилишин сказал, что "некоторые пытаются навязывать обществу личные взгляды".

Член совета Виталий Шапран назвал действия совета НБУ "педагогическими" и сказал, что объявление недоверия и выговор не означают увольнения Рожковой и Сологуба. "Если они изменятся, будут искать наши голоса, будут работать, подойдут к нам, объяснят свою позицию, например, то все возможно в дальнейшем", – заявил Шапран.

В МВФ отреагировали на объявление выговора Рожковой и Сологубу. Постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман напомнил, что критерии управления Нацбанком Украины были разработаны в консультациях со специалистами МВФ, и призвал придерживаться их.

По словам главы Нацбанка Кирилла Шевченко, выговоры Рожковой и Сологубу были сделаны за нарушение политики коммуникаций. Рожкова и Сологуб просили Окружной админсуд Киева отменить решение совета регулятора о нарушении ими трудовой дисциплины.