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ПОЛИТИКА

Иск Рожковой и Сологуба к совету НБУ Данилишин назвал "юридическим демаршем"

Глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин предположил, что иском в суд против совета НБУ первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова хочет ослабить позиции Украины на переговорах с Международным валютным фондом. Иск также подал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

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Данилишин: Думаю, неспроста иски поданы накануне прибытия в Украину миссии МВФ
Данилишин: Думаю, неспроста иски поданы накануне прибытия в Украину миссии МВФ
Фото: Богдан Данилишин / Facebook

Иски первого заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерины Рожковой и заместитель главы НБУ Дмитрия Сологуба в Окружной административный суд Киева (ОАСК) по поводу решения, принятого в их отношении советом Нацбанка, являются демаршем.

Об этом заявил 28 декабря в Facebook глава совета НБУ Богдан Данилишин.

"Думаю, что неспроста иски поданы накануне прибытия в Украину миссии МВФ (Международного валютного фонда. – "ГОРДОН"). Не забыли еще аналогичный демарш господина [бывшего главы Нацбанка Якова] Смолия, когда были сорваны многомиллиардные заимствования по приемлемым процентам. Госпожа Рожкова в свое время была задействована в переговорных процедурах с руководством фонда и хорошо знает все чувствительные моменты взаимного общения и, похоже, решила все эти знания задействовать. Поэтому я делаю вывод, что цель вот этого юридического демарша – ослабить позиции украинской стороны в переговорах с представителями МВФ", – написал он.

Данилишин считает, что когда речь идет о национальных интересах, следует быть едиными, даже если "разные политические интересы".

"Совет НБУ воздерживался от официальных комментариев в их адрес, понимая, что профессиональные вопросы следует решать не на страницах информационных изданий, а за рабочим столом. Поэтому я призываю коллег вернуться в формат экспертной дискуссии. Надеюсь, что Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу хватит самоуважения и профессионального достоинства не устраивать в дальнейшем информационных войн, фейковых вбросов компромата, так как этот год оказался и так слишком сложным для финансовой системы страны, очередные манипуляции со стороны некоторых чиновников НБУ ей выдержать будет непросто", – заявил глава совета НБУ.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3744007139015395&id=100002184378189

О подаче исков Рожковой и Сологубом Окружной административный суд Киева (ОАСК) сообщил 24 декабря. В суде рассказали, что ОАСК просят признать противоправными и отменить решения совета НБУ за октябрь 2020 года об оценке действий Рожковой и Сологуба, а также отменить решение о нарушении ими трудовой дисциплины.

2 октября совет НБУ объявил выговор Рожковой и Сологубу и выразил недоверие. Причиной такого решения в НБУ назвали "нарушение распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований Кодекса законов о труде".

Рожкова сказала, что причиной выговора может быть ее и Сологуба общение со СМИ. "Ничего крамольного, что бы шло вразрез с "генеральной линией партии", не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации? Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось "ночью нагло топором", – заявила она.

Сологуб назвал дикостью объявление выговора и недоверия ему и Рожковой. В интервью "Интерфакс-Украина", вышедшем 24 сентября, он говорил, что Киев потерял возможность получить два транша МВФ до конца года, поэтому нужно стараться получить один.

Комментируя выговор Рожковой и Сологубу, Данилишин сказал, что "некоторые пытаются навязывать обществу личные взгляды".

Член совета Виталий Шапран назвал действия совета НБУ "педагогическими" и сказал, что объявление недоверия и выговор не означают увольнения Рожковой и Сологуба. "Если они изменятся, будут искать наши голоса, будут работать, подойдут к нам, объяснят свою позицию, например, то все возможно в дальнейшем", – заявил Шапран.

В МВФ отреагировали на объявление выговора Рожковой и Сологубу. Постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман напомнил, что критерии управления Нацбанком Украины были разработаны в консультациях со специалистами МВФ, и призвал придерживаться их.

По словам главы Нацбанка Кирилла Шевченко, выговоры Рожковой и Сологубу были сделаны за нарушение политики коммуникаций.

После выговора Рожкову лишили ряда полномочий по регулированию банковской сферы. Сама Рожкова считает, что решение о перераспределении полномочий "не соответствует лучшим мировым практикам".

Теги: МВФ, НБУ, Богдан Данилишин, миссия, Дмитрий Сологуб, Екатерина Рожкова, иск, суд, ОАСК
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