Политический вопрос исторической памяти в отношениях Украины и Польши полностью снят – Зеленский

Темой исторической памяти должны заниматься историки, а не политики, считает украинский президент Владимир Зеленский.

Дуда посещал Украину с визитом и встречался с Зеленским Фото: ЕРА

Чтобы не допускать споров о событиях прошлого, темой исторической памяти в Украине и Польше должны заниматься историки, а не политики. Об этом в интервью телеканалам "Украина 24" и TVP, которое вышло 13 октября, сказал украинский президент Владимир Зеленский.

"Основной смысл – именно в этом словосочетании: "историческая память". Мы считаем, что надо быть реалистами, без сантиментов. Эти вопросы должны решать историки. На нашем уровне мы договорились, что пройдем все эти вопросы", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что несмотря на разное отношение к определенным эпизодам совместной истории, страны все равно останутся соседями.

"Важно, что сегодня вопрос исторической памяти как политический снят полностью. Никаких исторических споров между нашими странами в будущем не должно быть", – заявил глава Украинского государства.

11–13 октября президент Польши Анджей Дуда посетил Украину с официальным визитом, в Киеве прошли переговоры на высшем уровне.

Зеленский подчеркивал, что обе страны предприняли шаги навстречу друг другу в решении споров, касающихся исторической памяти. С украинской стороны снят запрет на поисковые работы и эксгумацию останков поляков, а в Польше поляки реконструировали памятную плиту на украинском мемориале в Подкарпатском воеводстве.

В совместном заявлении президенты подчеркнули, что Украина и Польша осознают важность увековечения памяти невинных жертв конфликтов и политических репрессий ХХ века и осуждают вандализм в памятных местах.

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович сообщил, что на начало ноября запланирована его встреча с польским коллегой Ярославом Шареком.