Порошенко назвал Меркель "ангелом-хранителем" для Украины

Благодаря поддержке Меркель (справа) и ведущей роли Германии у Украины есть Cоглашение об ассоциации с ЕС, отметил Порошенко (слева) Фото: EPA

Порошенко отметил, что "Германия и Ангела Меркель, если можно так выразиться, были для Украины ангелом-хранителем".

По его словам, "благодаря поддержке Ангелы и ведущей роли Германии у Украины есть Cоглашение об ассоциации с ЕС", которое было подписано в 2014 году.

Порошенко добавил, что "только благодаря ведущей роли Германии у Украины есть всеобъемлющее соглашение о свободной торговле".

Говоря о конфликте с Россией Порошенко подчеркнул, что поддержка Украины является "инвестицией в безопасность Германии и Европы".

По его мнению, президент РФ Владимир Путин "пойдет настолько далеко, насколько мы ему позволим" и "остановится, когда осознает нашу силу, почувствует наше единство и солидарность всего мира".

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО.

13 декабря немецкое издание Bild написало, что поставку Украине вооружения в рамках Альянса блокировала Меркель.

После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась.