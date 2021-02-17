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Посол Германии в Украине предполагает, что поездки по безвизу не восстановятся еще несколько месяцев

Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен отметила, что ситуация с коронавирусом в Украине сейчас лучше, чем в Германии.

Фельдхузен: Начало вакцинации будет помогать
Фельдхузен: Начало вакцинации будет помогать
Фото: EPA

Поездки в рамках действия безвизового режима между Украиной и странами Европейского союза не будут доступны в течение еще нескольких месяцев, предполагает посол Германии в Украине Анка Фельдхузен. Виртуальную встречу с ней посольство транслировало в Facebook.

Фельдхузен отметила, что, поскольку украинцы ездят без визы в Шенгенское пространство, вопрос о свободных поездках за границу Украины относится не только к Германии, но и ко всем странам Шенгена.

"Мы, как посольство, уже минимум четыре раза заполняли анкету о ситуации в Украине, и в принципе, последняя анкета была достаточно позитивна, потому что здесь ситуация сейчас лучше, чем в Германии", – сказала Фельдхузен.

Но, подчеркнула она, оценивать ситуацию только по заболеваемости последних недель нельзя, чтобы не давать разрешение, которое через две недели придется забрать.

"Я боюсь, что это будет еще несколько месяцев, но начало вакцинации будет помогать", – сказала дипломат.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 21 декабря в Украине число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 970 993 человек. Выздоровело 586 268 пациентов, умерло – 16 665.

18 марта 2020 года лидеры ЕС приняли решение о временном закрытии внешних границ из-за пандемии коронавируса. 1 июля Евросоюз открыл границы для жителей стран, в которых снижалось число инфицированных коронавирусом. Список из 15 стран, гражданам которых разрешили въезд в Евросоюз, был согласован 26 июня, Украина в их число не вошла. 17 июля из списка вычеркнули Черногорию и Сербию, что было связано с сообщениями о второй волне COVID-19 на Балканах.

Как говорил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, Европейский союз откроет границы для украинцев, если количество новых случаев в стране не будет превышать 460–480 за сутки. Сегодня оно составляет около 3 тыс. в день.

В декабре представитель Украины при ЕС Николай Точицкий сообщал, что в ЕС пока не обсуждают снятие ограничений на въезд для граждан третьих стран, но ситуация может измениться после распространения вакцинации.

В январе 2021 года Европейская комиссия предложила ужесточить требования для въезда в ЕС.

В списке Министерства здравоохранения Украины по состоянию на 12 февраля Германия, как и большинство стран ЕС, находилась в "красной" зоне, куда входят страны, в которых показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине. Для Украины этот показатель составлял 134,6 случая, для Германии – 195,6.

Теги: граница, вакцинация, Европейский союз, Евросоюз, посол, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, границы
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