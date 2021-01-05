Посол Нидерландов в Украине: Я с интересом смотрел интервью Гордона с Гиркиным. Рад, что все могли увидеть своими глазами, что за люди воюют на Донбассе

Посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол заявил, что смотрел интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с бывшим главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным и что был шокирован откровениями "преступника самого высокого класса".

Посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол рассказал в интервью УНИАН, которое вышло 5 января, что с интересом посмотрел интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с бывшим главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным.

"Знаете, я с интересом смотрел интервью Гордона с Гиркиным. Не знаю, как для вас, для меня было немного шоком увидеть преступника самого высокого класса. Конечно, в Нидерландах тоже смотрели это интервью. Были большие дискуссии: приемлемо, прилично ли такое? Но, в конце концов, я рад. Все могли увидеть своими глазами, что это за человек, что за люди там воюют", – сказал дипломат.

Он напомнил, что Гиркин является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году. Судебный процесс проходит в Нидерландах.

"Важно понимать, что расследование все еще продолжается, находятся новые материалы. Те четыре человека – не последние. У нас есть терпение и 100-процентная ориентация на правду и справедливость. Это открытая рана нашего общества... 7 июня 2021 года суд начинает обсуждать содержание этого дела. И когда украинцы спрашивают, почему процесс идет так долго, я отвечаю: "А что у вас с делом преступлений против участников Майдана?" – отметил де Мол.

Посол сказал, что не знает, когда будет вынесен приговор по этому делу, но подчеркнул, что в Нидерландах у граждан есть "огромное доверие" к судебной системе.

"Она сделает свое дело. Мы узнаем правду. И это поможет миру ясно понять, с кем вы имеете дело", – сказал дипломат.

После решения суда по этим четырем обвиняемым станет понятно, как действовать дальше, продолжил он.

"Обвиняемых практически нет. Да, мы это понимаем. Но нужно решение для того, чтобы внести ясность. Потом посмотрим, как действовать дальше. Как вы знаете, Нидерланды уже обратилась в ЕСПЧ с иском против России, этот процесс будет длиться долго. Он похож на юридическую борьбу, которую Украина ведет с РФ. Делается все больше, и это правильно. Кроме того, идет невидимая информационная война. Это часть конфликта между восточным и западным миром. И в этой борьбе важна чистая, качественная информация. Я надеюсь, что медийный ландшафт и в Украине станет чуть более сбалансированным", – сказал де Мол.

Во время оккупации Крыма Россией в феврале – марте 2014 года гражданин РФ Гиркин был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. С апреля по август 2014-го участвовал в военном конфликте на Донбассе. Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области (они удерживали город до июля). В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия "министра обороны ДНР" и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений).

Интервью Гордона с Гиркиным вышло в YouTube 18 мая 2020 года. Оно было записано по Skype. На данный момент его посмотрело свыше 5,5 млн человек. Во время интервью Гиркин, в частности, признался, что отдавал приказы убивать украинцев, назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде, а также рассказал, что за несколько недель до сбивания самолета Boeing 777 через Аксенова просил у Кремля доставить на Донбасс средства противовоздушной обороны. По словам главного расследователя международной группы Bellingcat Христо Грозева, последнее признание важно для судебного процесса в Нидерландах. "Он признался в том, в чем его конкретно в Голландии обвиняют. А обвиняют его не в том, что он нажал на кнопку, а в том, что он заказал [оружие] и создал условия для сбивания. И это впервые открытым текстом было сказано", – объяснил Грозев.

Спустя два дня после выхода интервью на YouTube-канале Гордона боевик дал интервью британской газете Times. В нем он заявил, что берет на себя "моральную ответственность" за гибель 298 человек на борту Boeing 777.

Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью Гордона. Они заявили, что таким образом журналист легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. 18 мая под редакцией издания "ГОРДОН" в Киеве активисты провели митинг.

В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и бывшим "прокурором" оккупированного Россией Крыма Натальей Поклонской, которое вышло ранее, будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. "Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17", – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным.

Вскоре после этого Офис генерального прокурора сообщил, что украинские правоохранители заочно объявили подозрение Гиркину в нарушении законов и обычаев войны.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им "в содружестве с украинскими спецслужбами". "Это была спецоперация совместно с Главным управлением разведки. Большинство вопросов готовились именно там и согласовывались Генеральной прокуратурой", – рассказал журналист. По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об оккупации Крыма и военной агрессии на Донбассе. Позже в Telegram-каналах и СМИ была опубликована переписка тогдашнего руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы и Гордона по поводу подготовки интервью с Гиркиным и Поклонской, подтверждающая слова журналиста.

В июне судья Хендрик Стейнхейс, который председательствует в судебном процессе по делу о крушении рейса MH17 на Донбассе, сообщил, что к материалам дела приобщат интервью Гиркина Гордону.