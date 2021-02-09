Потураев назвал угрозы Рабиновича о военном ответе России на блокировку “телеканалов Медведчука” государственной изменой

Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев считает, что заявления нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Рабиновича о восстаниях на прифронтовых территориях и атаках на позиции Вооруженных сил Украины в ответ на блокировку каналов из так называемого пула другого нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука похожи на настоящую государственную измену.

Потураев считает, что Россия будет использовать всех своих политических агентов влияния Фото: Перша Українська Академія Політики / Facebook

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович пообещал военный ответ России за блокировку телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. Об этом народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев сказал в интервью "Цензор.НЕТ" 8 февраля.

"Господин [нардеп от "ОПЗЖ" Вадим] Рабинович нам их [военные провокации РФ] уже обещает – восстания на прифронтовых территориях, атаки на позиции Вооруженных сил Украины. Мне, кстати, очень интересно – он что-то знает или что-то готовит? Хотя и в том, и в другом случае это отчетливо похоже на настоящую государственную измену", – отметил Потураев.

По словам политика, Россия будет использовать всех своих политических агентов влияния на Западе.

"Но мы готовы к этому", – предупредил он.