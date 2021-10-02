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Принятый с нарушениями закон об олигархах ухудшит отношения Украины с Западом – нардеп от "Европейской солидарности"

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Олег Синютка: Я убежден, что ничего хорошего в отношениях Украины и цивилизованного мира это не сулит
Олег Синютка: Я убежден, что ничего хорошего в отношениях Украины и цивилизованного мира это не сулит
Скриншот: Новости Сегодня / YouTube

Закон об олигархах ухудшит отношения стран Европейского союза в Украине, заявил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка в эфире телеканала "Украина 24" 30 сентября.

"Я всегда говорю, что то, что косо делается, – кривое родится. И этот закон на самом деле является результатом непрофессионализма, турборежима и какого-то такого непонятного желания "слуг народа" угодить то ли президенту, то ли руководителю офиса президента, или еще кому-то. Но мы, очевидно, сегодня отмечаем, что при принятии этого закона было нарушено действующее законодательство", – подчеркнул Синютка и 

Он напомнил, что по этому поводу "Европейская солидарность" обратилась в правоохранительные органы.

"Я убежден, что наши западные партнеры по этому поводу имеют большие вопросы к сегодняшней власти. Потому что если мы действительно держим европейский и евроатлантической курс, который предусмотрен Конституцией, за что в конце концов по всем исследованиям голосует наибольшее количество украинцев, то такие действия власти вносят сомнения в мысли наших западных партнеров", – сказал политик.

Он добавил, что отношение Запада к Украине ухудшится в том числе из-за того, что власть отказалась ждать заключения Венецианской комиссии, которая пообещала в сокращенные сроки предоставить свои рекомендации по этому законопроекту.

"Я убежден, что ничего хорошего в отношениях Украины и цивилизованного мира это не сулит", – подчеркнул Синютка.

Контекст:Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале. 

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Первый замглавы парламента Руслан Стефанчук назвал два варианта решения возможной правовой коллизии в законе об олигархах.

Ранее партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера ВР Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту президента Украины Владимира Зеленского об олигархах в середине декабря. Также в Венецианской комиссии настаивали, что Рада не должна рассматривать законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет "крайне негативным сигналом" западным партнерам.

Теги: Верховная Рада, Венецианская комиссия, народные депутаты, законодательство, парламент, закон, олигархи, Олег Синютка, власть
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