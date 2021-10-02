Принятый с нарушениями закон об олигархах ухудшит отношения Украины с Западом – нардеп от "Европейской солидарности"

Олег Синютка: Я убежден, что ничего хорошего в отношениях Украины и цивилизованного мира это не сулит Скриншот: Новости Сегодня / YouTube

"Я всегда говорю, что то, что косо делается, – кривое родится. И этот закон на самом деле является результатом непрофессионализма, турборежима и какого-то такого непонятного желания "слуг народа" угодить то ли президенту, то ли руководителю офиса президента, или еще кому-то. Но мы, очевидно, сегодня отмечаем, что при принятии этого закона было нарушено действующее законодательство", – подчеркнул Синютка и

Он напомнил, что по этому поводу "Европейская солидарность" обратилась в правоохранительные органы.

"Я убежден, что наши западные партнеры по этому поводу имеют большие вопросы к сегодняшней власти. Потому что если мы действительно держим европейский и евроатлантической курс, который предусмотрен Конституцией, за что в конце концов по всем исследованиям голосует наибольшее количество украинцев, то такие действия власти вносят сомнения в мысли наших западных партнеров", – сказал политик.

Он добавил, что отношение Запада к Украине ухудшится в том числе из-за того, что власть отказалась ждать заключения Венецианской комиссии, которая пообещала в сокращенные сроки предоставить свои рекомендации по этому законопроекту.

"Я убежден, что ничего хорошего в отношениях Украины и цивилизованного мира это не сулит", – подчеркнул Синютка.