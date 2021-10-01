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"Ваша должность – на параше в тюрьме сидеть". Арахамия и Олег Ляшко поспорили в прямом эфире из-за должности спикера Рады. Видео

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Спор произошел в прямом эфире
Спор произошел в прямом эфире
Фото: Україна / YouTube

Вечером 30 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире канала "Украина 24" поспорили из-за должности спикера Верховной Рады.

Арахамия, комментируя ситуацию со сбором подписей за отставку главы парламента Дмитрия Разумкова, сказал, что кресло спикера "фактически принадлежит" монобольшинству

"Дайте "Слуге народа" самостоятельно разобраться со своей должностью [спикера Рады]. Не надо делать из этого национальное шоу", – заявил он. Глава парламентского монобольшинства участвовал в программе по видеосвязи.

Ляшко, который был в студии, ответил, что эта должность не принадлежит "Слуге народа". 

"Что вы присваиваете? Вы что, диктаторы? Это должность, которая принадлежит украинцам, а вы считаете, что это ваша собственность, Верховная Рада – ваша собственность. Вы в 2015 году получили гражданство – до этого у него не было гражданства – этот человек, который возглавляет президентскую фракцию, имеет совесть рассказывать в интервью, что украинцы генетически коррупционные. Откажитесь от украинского гражданства, найдите себе другую страну. Больших коррупционеров, чем вы, нет", – заявил Ляшко. 

Некоторое время политики говорили на повышенных тонах, перебивая друг друга, и Ляшко сказал Арахамии: "Ваша должность одна – на параше в тюрьме сидеть". Спор продолжился и завершился тем, что его участникам выключили микрофоны. 

Арахамия, когда ему дали слово, ответил Ляшко, что после закона об олигархах планирует разработать "законопроект о легализации политической проституции".

"Там будет реестр, где господин Ляшко будет первым номером идти", – сказал он.

Ляшко в ответ посоветовал Арахамии "держать это место для себя". 

"Да-да. Мы все прекрасно знаем, Олег Валерьевич, и вся страна скоро узнает", – перебил глава монобольшинства и прервал видеозвонок. 

Ляшко продолжил, заявив, что в 2019 году была устроена "клоунада". 

"Таких швондеров, как вы, вытащили из канализации, привели в Верховную Раду. [...] Сами вы настоящие политические проститутки!" – сказал лидер Радикальной партии, обращаясь уже к пустому экрану. 

https://www.facebook.com/www.ukraine24.ua/videos/725477222183910/

Контекст:

Разумков стал председателем украинского парламента 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова есть разногласия относительно законопроекта президента Украины Владимира Зеленского о деолигархизации. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим  конфликтом" и не исключили, что в него вмешается Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.

Разумков говорит, что у него нет конфликта с партией. 

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту. Венецианская комиссия приняла обращение Разумкова, отметив, что рассмотрит его в середине декабря. После того, как Рада приняла во втором чтении законопроект об олигархах, глава комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить одобренный Радой текст проекта закона.

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала, что 16 сентября Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским.

17 сентября Арахамия опроверг эту информацию

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции "Слуга народа" с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично

Разумков считает, что Арахамия в этой ситуации "выполнил задачу". Он не уточнял, чью именно.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Олег Ляшко, олигархи, Слуга народа, Давид Арахамия
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