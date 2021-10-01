"Ваша должность – на параше в тюрьме сидеть". Арахамия и Олег Ляшко поспорили в прямом эфире из-за должности спикера Рады. Видео

Арахамия, комментируя ситуацию со сбором подписей за отставку главы парламента Дмитрия Разумкова, сказал, что кресло спикера "фактически принадлежит" монобольшинству.

"Дайте "Слуге народа" самостоятельно разобраться со своей должностью [спикера Рады]. Не надо делать из этого национальное шоу", – заявил он. Глава парламентского монобольшинства участвовал в программе по видеосвязи.

Ляшко, который был в студии, ответил, что эта должность не принадлежит "Слуге народа".

"Что вы присваиваете? Вы что, диктаторы? Это должность, которая принадлежит украинцам, а вы считаете, что это ваша собственность, Верховная Рада – ваша собственность. Вы в 2015 году получили гражданство – до этого у него не было гражданства – этот человек, который возглавляет президентскую фракцию, имеет совесть рассказывать в интервью, что украинцы генетически коррупционные. Откажитесь от украинского гражданства, найдите себе другую страну. Больших коррупционеров, чем вы, нет", – заявил Ляшко.

Некоторое время политики говорили на повышенных тонах, перебивая друг друга, и Ляшко сказал Арахамии: "Ваша должность одна – на параше в тюрьме сидеть". Спор продолжился и завершился тем, что его участникам выключили микрофоны.

Арахамия, когда ему дали слово, ответил Ляшко, что после закона об олигархах планирует разработать "законопроект о легализации политической проституции".

"Там будет реестр, где господин Ляшко будет первым номером идти", – сказал он.

Ляшко в ответ посоветовал Арахамии "держать это место для себя".

"Да-да. Мы все прекрасно знаем, Олег Валерьевич, и вся страна скоро узнает", – перебил глава монобольшинства и прервал видеозвонок.

Ляшко продолжил, заявив, что в 2019 году была устроена "клоунада".

"Таких швондеров, как вы, вытащили из канализации, привели в Верховную Раду. [...] Сами вы настоящие политические проститутки!" – сказал лидер Радикальной партии, обращаясь уже к пустому экрану.