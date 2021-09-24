Прослушка Гончарука. Экс-генпрокурор Рябошапка заявил, что знает имя автора записи

Рябошапка: Я знаю фамилию, но я не хотел бы раскрывать ее Фото: Rouslan Riaboshapka / Facebook

"Мы все забыли о деле, которое касается прослушивания премьер-министра в воюющей стране. Еще тогда, когда я был генеральным прокурором, мы уже установили круг лиц, которые были причастны или могли быть причастными. В том числе эти люди были близкими к одному из олигархов", – ответил он.

В ответ на вопрос ведущего о том, не знает ли Рябошапка фамилию того, кто подслушивал Гончарука, экс-генпрокурор ответил утвердительно.

"Я знаю фамилию, но я не хотел бы раскрывать ее или нарушать тайну досудебного расследования", – сказал он.