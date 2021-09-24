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Прослушка Гончарука. Экс-генпрокурор Рябошапка заявил, что знает имя автора записи

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Рябошапка: Я знаю фамилию, но я не хотел бы раскрывать ее
Рябошапка: Я знаю фамилию, но я не хотел бы раскрывать ее
Фото: Rouslan Riaboshapka / Facebook

Экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка знает имя человека, который сделал запись совещания экс-премьера Алексея Гончарука в 2019 году. Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Мы все забыли о деле, которое касается прослушивания премьер-министра в воюющей стране. Еще тогда, когда я был генеральным прокурором, мы уже установили круг лиц, которые были причастны или могли быть причастными. В том числе эти люди были близкими к одному из олигархов", – ответил он.

В ответ на вопрос ведущего о том, не знает ли Рябошапка фамилию того, кто подслушивал Гончарука, экс-генпрокурор ответил утвердительно.

"Я знаю фамилию, но я не хотел бы раскрывать ее или нарушать тайну досудебного расследования", – сказал он.

Контекст:

15–16 января 2020 года на YouTube-канале "Как обмануть президента" появились аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, некоторыми членами его Кабмина и руководством Нацбанка. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

Президент 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука". В тот же день канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми записямиПрослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

По этому делу в начале февраля прошли обыски в редакции программы "Гроші" ("1+1"), а также по месту жительства нескольких журналистов. В СБУ объяснили, что следственные мероприятия касались "создания и хранения аудиофайлов, полученных незаконным способом". 

В феврале 2021 года СМИ написали, что запись заседания сделал сотрудник Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционные и других преступлений (АРМА), Виталий Сигидин. По данным журналистов, запись была сделана на заседании 27 сентября 2019 года. Также журналисты выяснили, что Сигидин выполнял просьбу тогдашнего главы АРМА Антона Янчука

Гончарук был премьер-министром с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020-го.

Теги: Украина, Руслан Рябошапка, прослушка, Алексей Гончарук, Свобода слова Савика Шустера
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