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ПОЛИТИКА

Путин назвал условия продолжения транзита газа через Украину после 2024 года

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Путин: Мы готовы продолжить поставки газа через Украину после 2024 года, если на это будет спрос
Путин: Мы готовы продолжить поставки газа через Украину после 2024 года, если на это будет спрос
Фото: ЕРА

Россия готова продолжить транзит газа в Европу через Украину, но для этого нужно несколько условий. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 15 февраля на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, трансляцию вел канал "Настоящее время".

Путин напомнил о сертификации немецким регулятором российского газопровода "Северный поток – 2", который, по его словам, с технической точки зрения полностью готов к запуску с декабря прошлого года.

Глава Кремля заявил, что газопровод "призван значительно укрепить энергетическую безопасность на континенте". Он заверил, что это "чисто коммерческий проект и никакой политики здесь нет".

"Мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает срок действующего контракта. Естественно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно, а сама газотранспортная система Украины будет в исправном состоянии", – сказал он.

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и российский "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года. Договор заключен на условии "качай или плати", то есть если даже "Газпром" транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. С 1 ноября 2021 года российский монополист сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки. Макогон заявлял, что Украина готова транзитировать до 250 млн м³ газа в сутки, что значительно превышает имеющийся транзит.

12 ноября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания в 2021 году перевыполнит обязательства по транзиту газа через Украину.

15 декабря "Газпром" сообщил, что выполнил обязательства по транзиту газа через территорию Украины за 2021 год.

Среднесуточный объем транзита газа через территорию Украины в 2021 году составил 114 млн м³, но в отдельные периоды он снижался до 67 млн м³, отмечали в ОГТСУ. Всего в прошлом году было забронировано 44,4 млрд м³ транзитных мощностей на точках выхода из РФ, а использовано 41,6 млрд м³. Мощности украинской ГТС были использованы менее чем на 30%, подчеркнули в компании.

"Газпром" также отказался бронировать дополнительный транзит через Украину на январь 2022 года.

Украина хочет продлить контракт на транзит российского газа на 15 лет, говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сообщил 29 ноября, что Россия не хочет начинать переговоры о продолжении транзита газа через территорию Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, ГТС, транзит, Северный поток – 2, Олаф Шольц
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