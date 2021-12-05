Путин пытается захватить украинскую историю, потому что российская такова, что нужно отводить глаза – Климкин

"У России есть собственная история. Ею не всегда можно гордиться. И очень часто, скорее всего, нужно отводить глаза. Но Путин хочет захватить всю историю, он хочет взять в заложники нашу историю, наш язык", – сказал украинский дипломат.

Он отметил, что в храме святой Софии Киевской граффити написаны именно на староукраинском языке.

"Или даже когда была Переяславская рада, [после которой в январе 1654 года гетман Богдан Хмельницкий подписал документ о переходе гетманства под протекторат Москвы], ну возили же переводчиков – друг друга не понимали! Но он (Путин. – "ГОРДОН") все равно будет утверждать, что это один язык", – объяснил Климкин.

По его словам, "маразм, скреп – это то, что держит Россию".

"Почитайте последнюю статью [экс-помощника Путина Владислава] Суркова. Как к нему ни относиться, он утверждает, что вертикаль и "скрепы" – это основное, что держит Россию. Если не будет средневековой вертикали и если не будет скреп, не будет путинской России как таковой. И в России, кстати, многие это прекрасно понимают. И потому они пытаются качать тему "антироссии", отказывая нам в том, что есть является нашим", – считает Климкин.