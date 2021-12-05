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Путин пытается захватить украинскую историю, потому что российская такова, что нужно отводить глаза – Климкин

В июле была опубликована статья Путина об Украине
В июле была опубликована статья Путина об Украине
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин хочет "взять в заложники" украинские историю и язык. Такое мнение бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил в интервью "Радіо Свобода", опубликованному 4 декабря.

"У России есть собственная история. Ею не всегда можно гордиться. И очень часто, скорее всего, нужно отводить глаза. Но Путин хочет захватить всю историю, он хочет взять в заложники нашу историю, наш язык", – сказал украинский дипломат.

Он отметил, что в храме святой Софии Киевской граффити написаны именно на староукраинском языке.

"Или даже когда была Переяславская рада, [после которой в январе 1654 года гетман Богдан Хмельницкий подписал документ о переходе гетманства под протекторат Москвы], ну возили же переводчиков – друг друга не понимали! Но он (Путин. – "ГОРДОН") все равно будет утверждать, что это один язык", – объяснил Климкин.

По его словам, "маразм, скреп – это то, что держит Россию".

"Почитайте последнюю статью [экс-помощника Путина Владислава] Суркова. Как к нему ни относиться, он утверждает, что вертикаль и "скрепы" – это основное, что держит Россию. Если не будет средневековой вертикали и если не будет скреп, не будет путинской России как таковой. И в России, кстати, многие это прекрасно понимают. И потому они пытаются качать тему "антироссии", отказывая нам в том, что есть является нашим", – считает Климкин.

Контекст:

12 июля 2021 года на сайте Кремля на украинском и на русском языках была опубликована статья Путина "Об историческом единстве россиян и украинцев". Автором материала на 5 тыс. слов указан сам Путин. В нем утверждается, что "россияне и украинцы – один народ, одно целое", а современная Украина – это "детище советской эпохи".

Появление статьи глава Кремля анонсировал 30 июня. Президент Украины Владимир Зеленский тогда отвечал ему, что были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг, а в Москве, "скорее всего, ходили бы гривны".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже после выхода материала 12 июля отметил: "Эта статья рельефно подчеркнула главное: в РФ так и не поняли, что такое Украина".

Зеленский 13 июля обратил внимание на появление украинской версии статьи. "Приятно, что знает украинский язык. Значит, все правильно делаем", – сказал он.

В украинском и российском сегменте Facebook, Twitter и Telegram статья вызвала бурное обсуждение. "Просто живите своей жизнью, перестаньте отравлять жизнь другим и, как говорит Лесь Подервянский, отъ...битесь от нас. Статьи он пишет", – отреагировал на материал бывший заместитель генерального директора "Укроборонпрома", экс-нардеп и журналист Мустафа Найем.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, украинский язык, граффити, Павел Климкин, история, украинцы, дипломаты, язык
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