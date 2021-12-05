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Путин не перенесет, если станет "вторым Лукашенко" – Климкин

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Путин считает Лукашенко своим "сукиным сыном", говорит Климкин
Путин считает Лукашенко своим "сукиным сыном", говорит Климкин
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин будет стараться по итогам выборов 2024 года не стать таким нелегитимным правителем, как находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко. Такое мнение бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил в опубликованном 4 декабря интервью "Радіо Свобода".

Тема была поднята после вопроса журналистки, будет ли, по мнению дипломата, масштабное наступление российских войск в Украине.

"За это Путин заплатит очень серьезную цену. И американцы, строя сейчас пакет сдерживания, показывают, что это не только о санкциях. Посмотрите на резолюцию, которую два конгрессмена внесли в Конгресс, – не признавать Путина легитимным руководителем России после 2024 года. Путин может перенести многое. Будет ходить, что-то заявлять. Но Путин не перенесет стать "вторым Лукашенко", – сказал Климкин.

По его словам, Лукашенко для главы Кремля – "наш сукин сын".

"Он (Лукашенко. – "ГОРДОН") – воздушный бандит, теперь и эмиграционный бандит. Но Путин хочет считать себя равным в этом мире. И для него это очень важная личная история, часть его миссии. Он считает, что Россия, а вот он если равный, то и Россия каким-то образом тоже возвышается", – объяснил Климкин.

Он предполагает, что россияне вместе с Путиным считают Лукашенко "нашим сукиным сыном" и присоединить Беларусь – "это вопрос техники".

Контекст:

В августе 2020 года в Беларуси прошли выборы, результаты которых не признал демократический мир. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент действующий президент Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

23 сентября Лукашенко провел церемонию инаугурации, которую заранее не анонсировали, и, вопреки требованию законодательства, не транслировали по телевидению.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

1 декабря 2021 года Лукашенко заявил, что будет делать все, чтобы Украина стала "нашей". По его словам, если Украина будет вести себя "враждебно" по отношению к Российской Федерации, Беларусь станет на сторону РФ.

2 декабря США, Евросоюз, Канада и Великобритания синхронно ввели новый пакет санкций из-за миграционного кризиса на границе Беларуси и стран Евросоюза. Кроме того, США, ЕС, Великобритания и Канада потребовали, чтобы "режим Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границу с Евросоюзом", а также призвали освободить почти 900 политических заключенных в Беларуси.

Перед этим в течение 2020–2021 годов ЕС ввел против Беларуси четыре пакета санкций за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов, а также за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске: три в прошлом году, и один – в этом. По итогам этих санкций в списке, как сообщает "Немецкая волна"оказались 166 физических лиц, включая самого Лукашенко, а также 15 учреждений и предприятий.

Помимо ЕС, санкции против Беларуси вводили США, Великобритания и Канада. К одному из европейских санкционных пакетов присоединилась Украина.

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

В 2020 году в Конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, санкции, Павел Климкин, дипломаты
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