Рада досрочно закрыла утреннее заседание из-за стычек у здания парламента

Из-за стычек у здания парламента в Киеве досрочно закрылось утреннее заседание Верховной Рады 17 декабря. Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что состоится внеочередное заседание парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Верховная Рада 17 декабря досрочно закрыла утреннее заседание из-за стычек у здания парламента, передает корреспондент "ГОРДОН".

Сразу после утреннего перерыва, закончившегося около 13.20, спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что наблюдается "достаточно напряженная ситуация в стенах Верховной Рады и за ее пределами". Депутаты должны были уйти на обеденный перерыв в 14.00, но утреннее заседание закрыли досрочно.

Спикер попросил нардепов собраться на внеочередное заседание парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

"Там не будут рассматриваться поправки. Это организационный вопрос", – добавил Разумков.

Парламент соберется на вечернее заседание в 16.00.

В результате столкновений у Рады в Киеве 17 декабря пострадали двое правоохранителей, сообщили в полиции. Корреспондент телеканала "112 Украина" проинформировал, что на акции против продажи земли сельскохозяйственного назначения распылили перцовый газ.

На сайте полиции указано, что на 17 декабря в центральной части столицы было анонсировано проведение нескольких массовых акций, для обеспечения общественной безопасности правоохранители несут усиленную службу. По данным "Українських новин", в митинге в центре Киева принимают участие около 3 тыс. человек: представители "Батьківщини", ВО "Свобода", организации "Всеукраинский аграрный совет" и Аграрной партии. Активисты держат в руках плакаты "Фермеры против дерибана земли", "Нет – земельной мафии".

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

В документе указано, что после снятия моратория один человек может купить не более 213 тыс. га земли. Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко сообщил, что вопрос лимита ко второму чтению пересмотрят.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

4 декабря председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада может рассмотреть законопроект во втором чтении в период с 17-го по 20 декабря.