Раде предложили обратиться в МОК и к спортивным федерациям по поводу незаконной дисквалификации украинской саблистки Харлан

На сайте парламента текст документа на момент написания материала отсутствовал.

Соавторами инициативы выступили шесть нардепов – членов комитета Рады по вопросам молодежи и спорта, в частности его глава Андрей Кожемякин ("Батьківщина") и первый заместитель Жан Беленюк ("Слуга народа").

Проект постановления передан на рассмотрение руководству парламента.

Контекст:

Харлан 27 июля победила россиянку Анну Смирнову, которая выступала под нейтральным флагом, в поединке плей-офф чемпионата мира по фехтованию в Италии, отказалась пожать ей руку и предложила сопернице ударить по клинку. Россиянка не отреагировала и настаивала на рукопожатии, Харлан победу засчитали, но к следующему поединку не допустили. Через некоторое время украинке вручили "черную карточку" – ее дисквалифицировали на 60 дней.

После инцидента украинцы в соцсетях устроили флешмоб: требовали от Международной федерации фехтования (FIE) вернуть Харлан на соревнования и постили фото россиянки в армейской ушанке.

Федерация фехтования Украины заявила, что готовит апелляцию на дисквалификацию Харлан.

28 июля президент МОК Томас Бах написал Харлан письмо, в котором сообщил, что ее уже квалифицировали на Олимпийские игры 2024, которые пройдут в Париже, и что она примет в них участие, даже если не успеет набрать необходимое для квалификации количество очков.

Позже FIE объявила, что приостанавливает решение о дисквалификации, хотя и считает само наказание правильным.

Из-за инцидента FIE решила изменить правила проведения поединков и заменить традиционное рукопожатие по окончании поединка на дистанционное приветствие.