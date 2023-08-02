ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Раде предложили обратиться в МОК и к спортивным федерациям по поводу незаконной дисквалификации украинской саблистки Харлан

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Харлан, которая отказалась пожать руку россиянке на ЧМ по фехтованию, дисквалифицировали на 60 дней
Харлан, которая отказалась пожать руку россиянке на ЧМ по фехтованию, дисквалифицировали на 60 дней
Фото: EPA

В Раде 2 августа зарегистрировали проект постановления №9554 об обращении к парламентам и правительствам демократических стран мира, Международному олимпийскому комитету, международным спортивным федерациям относительно осуждения незаконной дисквалификации Международной федерацией фехтования украинской саблистки Ольги Харлан на чемпионате мира в Милане.

На сайте парламента текст документа на момент написания материала отсутствовал.

Соавторами инициативы выступили шесть нардепов – членов комитета Рады по вопросам молодежи и спорта, в частности его глава Андрей Кожемякин ("Батьківщина") и первый заместитель Жан Беленюк ("Слуга народа").

Проект постановления передан на рассмотрение руководству парламента.

Контекст:

Харлан 27 июля победила россиянку Анну Смирнову, которая выступала под нейтральным флагом, в поединке плей-офф чемпионата мира по фехтованию в Италии, отказалась пожать ей руку и предложила сопернице ударить по клинку. Россиянка не отреагировала и настаивала на рукопожатии, Харлан победу засчитали, но к следующему поединку не допустили. Через некоторое время украинке вручили "черную карточку" – ее дисквалифицировали на 60 дней. 

После инцидента украинцы в соцсетях устроили флешмоб: требовали от Международной федерации фехтования (FIE) вернуть Харлан на соревнования и постили фото россиянки в армейской ушанке

Федерация фехтования Украины заявила, что готовит апелляцию на дисквалификацию Харлан.

28 июля президент МОК Томас Бах написал Харлан письмо, в котором сообщил, что ее уже квалифицировали на Олимпийские игры 2024, которые пройдут в Париже, и что она примет в них участие, даже если не успеет набрать необходимое для квалификации количество очков.

Позже FIE объявила, что приостанавливает решение о дисквалификации, хотя и считает само наказание правильным.

Из-за инцидента FIE решила изменить правила проведения поединков и заменить традиционное рукопожатие по окончании поединка на дистанционное приветствие.

Теги: Верховная Рада, Украина, Андрей Кожемякин, Ольга Харлан, МОК, фехтование, парламент, комитет, соревнования, дисквалификация, Жан Беленюк, обращение, нардеп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Брежнева после того, как спела в Юрмале на русском языке, публично обратилась к Вайкуле
Брежнева после того, как спела в Юрмале на русском языке, публично обратилась к Вайкуле
Галина ГРИШИНА
"Не могу сказать, что отказался, но уже знаю, как себя контролировать". 34-летний Позитив рассказал о своей алкогольной зависимости
"Не могу сказать, что отказался, но уже знаю, как себя контролировать". 34-летний Позитив рассказал о своей алкогольной зависимости
Галина ГРИШИНА
"Если этого не делать, то листья пожелтеют, а стебли просто усохнут". Что нужно сделать с огурцами в августе
"Если этого не делать, то листья пожелтеют, а стебли просто усохнут". Что нужно сделать с огурцами в августе
"Вкус – пожар". Лайфхак, как приготовить дома напиток "Бейлис" всего из пяти продуктов
"Вкус – пожар". Лайфхак, как приготовить дома напиток "Бейлис" всего из пяти продуктов
Галина ГРИШИНА
"Самосознание дает возможность гармоничного самовыражения". Мозговая высказалась о своих архивных снимках
"Самосознание дает возможность гармоничного самовыражения". Мозговая высказалась о своих архивных снимках
Как первая леди Украины выглядит в трендовом наряде 2023 года – брючном костюме. Девять фото Зеленской для вдохновения
Как первая леди Украины выглядит в трендовом наряде 2023 года – брючном костюме. Девять фото Зеленской для вдохновения
Галина ГРИШИНА
Если посеять это в августе – до конца сезона успеете собрать урожай. Эксперты рассказали, чем засадить огород в конце лета
Если посеять это в августе – до конца сезона успеете собрать урожай. Эксперты рассказали, чем засадить огород в конце лета
Галина ГРИШИНА
Яркий педикюр. Как аккуратно нанести покрытие
Яркий педикюр. Как аккуратно нанести покрытие
Жена Тигипко показала их двухэтажный дом
Жена Тигипко показала их двухэтажный дом
"Она не парится, у нее нет проблем". Друг Дорофеевой рассказал, как ее изменили отношения с Кацуриным
"Она не парится, у нее нет проблем". Друг Дорофеевой рассказал, как ее изменили отношения с Кацуриным
Галина ГРИШИНА
Холодный свекольный борщ. Ярославский поделился семейным рецептом
Холодный свекольный борщ. Ярославский поделился семейным рецептом
  "Просто все смешайте". Удачный рецепт заливного пирога из самых простых ингредиентов, который "готовится быстро и не надоедает"
  "Просто все смешайте". Удачный рецепт заливного пирога из самых простых ингредиентов, который "готовится быстро и не надоедает"
Галина ГРИШИНА
"Это жиза". Мишина показала свои "некрасивые фото"
"Это жиза". Мишина показала свои "некрасивые фото"
"Новые отношения – они полностью другие". Позитив рассказал об изменах в первом браке, своей нынешней избраннице и их свадьбе
"Новые отношения – они полностью другие". Позитив рассказал об изменах в первом браке, своей нынешней избраннице и их свадьбе
Галина ГРИШИНА
Смешайте с мукой эти шесть ингредиентов, раскатайте и жарьте на сухой сковороде. Рецепт хачапури за 15 минут
Смешайте с мукой эти шесть ингредиентов, раскатайте и жарьте на сухой сковороде. Рецепт хачапури за 15 минут
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена Узелкова рассказала, как сложились его отношения с их сыном и дочерью спустя пять лет после развода
Бывшая жена Узелкова рассказала, как сложились его отношения с их сыном и дочерью спустя пять лет после развода
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети показали реакцию Галкина и Макаревича на слова Сердючки Russia Good Bye. В конце ее выступления на сцене "появился" Залужный. Видео (343089)
2
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок (180086)
3
"Я расскажу, как было на самом деле". Макаревич высказался о фестивале Вайкуле и судьбе русского языка (141574)
4
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором (107688)
5
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет (93459)
6
"Я не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений". Жена мэра Днепра Филатова высказалась об их семейной жизни (89137)
7
Запнулась на слове "гостинність" и пела на русском. Брежнева выступила на закрытии фестиваля Вайкуле в Юрмале. Видео (71411)
8
Полейте растения этим дешевым раствором – и они не будут желтеть. Эксперт рассказала, как без химиии подкормить огурцы и помидоры в августе (63719)
 
 
 
 