Харлан рассказала, что именно говорила россиянке, когда выставила клинок и отказалась пожать ей руку

"Очень много вопросов об этом, очень много я слышала: "О, надеемся, ты скажешь что-нибудь плохое". Нет. В первую очередь я вела себя профессионально, я честно выиграла этот бой. Но я ей сказала, что я ей не пожму руку. Все. Я сказала: "Я не пожму тебе руку", – рассказала спортсменка.

Контекст:

Харлан 27 июля победила Смирнову, которая выступала под нейтральным флагом, в поединке плей-офф чемпионата мира по фехтованию в Италии, отказалась пожать ей руку и предложила сопернице ударить по клинку. Россиянка не отреагировала и настаивала на рукопожатии, Харлан победу засчитали, но к следующему поединку не допустили. Через некоторое время украинке вручили "черную карточку" – ее дисквалифицировали на 60 дней.

После инцидента украинцы в соцсетях устроили флешмоб: требовали от FIE вернуть ее на соревнования и постили фото россиянки в армейской ушанке.

Федерация фехтования Украины заявила, что готовит апелляцию на дисквалификацию Харлан.

28 июля президент МОК Томас Бах написал Харлан письмо, в котором сообщил, что ее уже квалифицировали на Олимпийские игры 2024, которые пройдут в Париже, и что она примет в них участие, даже если не успеет набрать необходимое для квалификации количество очков.

Позже FIE объявила, что приостанавливает решение о дисквалификации, хотя и считает само наказание правильным.

Из-за инцидента FIE решила изменить правила проведения поединков и заменить традиционное рукопожатие по окончании поединка на дистанционное приветствие.