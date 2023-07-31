"У меня был нереальный стресс, я не ела, не пила, не спала двое суток". Харлан рассказала, что после дисквалификации "уже заканчивала с фехтованием"

"[Благодарна] болельщикам, не только моим болельщикам, потому что многие, кто даже не знал, кто я такая, кто только узнал обо мне, – очень благодарна им за то, что подняли меня на ноги [после дисквалификации]. Я уже говорила, что мне было очень плохо. Я была разбита морально. Только благодаря им и всем Telegram-каналам, "Николаевский Ванек" и другие, – все они как начали об этом писать, я увидела, что люди поддерживают", – призналась Харлан.
По словам спортсменки, когда она узнала, что сможет продолжить участие в чемпионате мира, ей важно было закончить соревнования, но физических сил не было.
"У меня был нереальный стресс, я не ела, не пила, не спала, пожалуй, двое суток, и мне нужно было физически быть на соревнованиях и помогать своей команде", – вспоминает саблистка.
По словам Харлан, сил ей придали болельщики, команда и семья.
"Подняли на какую-то подушку и понесли на дорожку. Еще и дали возможность мне и моей команде заработать этот, я считаю, очень хороший результат на этом ЧМ", – сказала она.
Спортсменка рассказала, что если бы не получила возможность соревноваться дальше в Милане, сначала она была бы со сборной, болела и помогала морально, а потом вернулась бы домой и ждала, когда закончится срок действия "черной карточки", которую выписали ей в связи с дисквалификацией.
"[Но] это я сейчас так думаю. В тот момент я уже [в мыслях] заканчивала с фехтованием. Но у меня не было такого, что это все было зря – моя карьера. Нет. Говорю, что, наверное, должно было так быть. Наверное, таким образом я должна [была] завершить свою карьеру. Поэтому я ни в коем случае не жалею о том, что сделала. Я понимала, что риски большие, потому что за день до этого мы разговаривали со многими, со всеми были "за" и "против". Я верила в то, что все-таки дадут возможность ударить саблями [не пожимая руки] – и на этом закончится. Я по-другому не могла сделать – значит, так должно было быть", – подытожила Харлан.
Харлан 27 июля победила Смирнову, которая выступала под нейтральным флагом, в поединке плей-офф чемпионата мира по фехтованию в Италии, отказалась пожать ей руку и предложила сопернице ударить по клинку. Россиянка не отреагировала и настаивала на рукопожатии, Харлан победу засчитали, но к следующему поединку не допустили. Через некоторое время украинке вручили "черную карточку" – ее дисквалифицировали на 60 дней.
После инцидента украинцы в соцсетях устроили флешмоб: требовали от FIE вернуть ее на соревнования и постили фото россиянки в армейской ушанке.
Федерация фехтования Украины заявила, что готовит апелляцию на дисквалификацию Харлан.
28 июля президент МОК Томас Бах написал Харлан письмо, в котором сообщил, что ее уже квалифицировали на Олимпийские игры 2024, которые пройдут в Париже, и что она примет в них участие, даже если не успеет набрать необходимое для квалификации количество очков.
Позже FIE объявила, что приостанавливает решение о дисквалификации, хотя и считает само наказание правильным.
Из-за инцидента FIE решила изменить правила проведения поединков и заменить традиционное рукопожатие по окончании поединка на дистанционное приветствие.