"У меня был нереальный стресс, я не ела, не пила, не спала двое суток". Харлан рассказала, что после дисквалификации "уже заканчивала с фехтованием"

Харлан призналась, что после дисквалификации у нее не было физических сил продолжать соревноваться, но помогла поддержка украинцев Фото: EPA

"[Благодарна] болельщикам, не только моим болельщикам, потому что многие, кто даже не знал, кто я такая, кто только узнал обо мне, – очень благодарна им за то, что подняли меня на ноги [после дисквалификации]. Я уже говорила, что мне было очень плохо. Я была разбита морально. Только благодаря им и всем Telegram-каналам, "Николаевский Ванек" и другие, – все они как начали об этом писать, я увидела, что люди поддерживают", – призналась Харлан.

По словам спортсменки, когда она узнала, что сможет продолжить участие в чемпионате мира, ей важно было закончить соревнования, но физических сил не было.

"У меня был нереальный стресс, я не ела, не пила, не спала, пожалуй, двое суток, и мне нужно было физически быть на соревнованиях и помогать своей команде", – вспоминает саблистка.

По словам Харлан, сил ей придали болельщики, команда и семья.

"Подняли на какую-то подушку и понесли на дорожку. Еще и дали возможность мне и моей команде заработать этот, я считаю, очень хороший результат на этом ЧМ", – сказала она.

Спортсменка рассказала, что если бы не получила возможность соревноваться дальше в Милане, сначала она была бы со сборной, болела и помогала морально, а потом вернулась бы домой и ждала, когда закончится срок действия "черной карточки", которую выписали ей в связи с дисквалификацией.

"[Но] это я сейчас так думаю. В тот момент я уже [в мыслях] заканчивала с фехтованием. Но у меня не было такого, что это все было зря – моя карьера. Нет. Говорю, что, наверное, должно было так быть. Наверное, таким образом я должна [была] завершить свою карьеру. Поэтому я ни в коем случае не жалею о том, что сделала. Я понимала, что риски большие, потому что за день до этого мы разговаривали со многими, со всеми были "за" и "против". Я верила в то, что все-таки дадут возможность ударить саблями [не пожимая руки] – и на этом закончится. Я по-другому не могла сделать – значит, так должно было быть", – подытожила Харлан.