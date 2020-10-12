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Разумков рассказал, какая "черная кошка" пробежала между ним и Офисом президента

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что у него "абсолютно рабочие" отношения с Офисом президента.

 
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Разумков: Мы не успеваем смотреть за кошками, которые бегают. Стараюсь на это не обращать внимание. Есть работа, которую каждый на своей должности должен делать
Разумков: Мы не успеваем смотреть за кошками, которые бегают. Стараюсь на это не обращать внимание. Есть работа, которую каждый на своей должности должен делать
Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что старается быть конструктивным в отношениях с Офисом президента Украины. 

Журналистка попросила Разумкова прокомментировать сообщения о том, что между ним и Офисом президента "пробежала черная кошка". 

"У меня абсолютно рабочие отношения с офисом. И вы это, думаю, видите. Мы не успеваем смотреть за кошками, которые бегают. Стараюсь на это не обращать внимание. Есть работа, которую каждый на своей должности должен делать. И от этого зависит сегодня – может, это и громко звучит – будущее страны", – ответил он. 

Разумков добавил, что находится в хороших отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

"Когда чаще, когда реже [общаемся]. По-разному. [...] Напрямую. В зависимости от необходимости", – уточнил он. 

Разумков: Некоторые нардепы могли бы побороться за премию Дарвина. Человеческая тупость в поступках некоторых коллег удивляет. Полный текст интервью

Политтехнолог Разумков в 2019 году был основным публичным спикером кандидата в президенты Зеленского во время предвыборной кампании, затем возглавил партию "Слуга народа". Став спикером парламента, уступил пост главы партии Александру Корниенко. 

СМИ периодически сообщают о якобы конфликтах между Разумковым и Зеленским, а также другими представителями Офиса президента. Так, в конце февраля "Украинская правда" со ссылкой на источники написала, что у Разумкова состоялся жесткий разговор с главой государства, спикер заявил, что не хочет брать на себя негатив от скандалов, в которые вовлечены народные депутаты из пропрезидентской фракции "Слуга народа". Президент, по данным собеседников издания, сказал: "Не нравится – освобождай место".

В конце июня "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что амбиции Разумкова не дают покоя Офису президента, поэтому, чтобы контролировать его действия, Банковая якобы назначила в Верховной Раде "смотрящего", им стал глава аппарата парламента Вячеслав Штучный. 

Разумков утверждает, что у него с президентом "нормальные отношения", а все дискуссии носят "рабочий, человеческий, конструктивный характер". Корниенко заявил, что конфликта у спикера с Офисом президента нет

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Украина, Владимир Зеленский, конфликт, Украинская правда, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Офис президента Украины
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