Реестр оружия в Украине заработает в октябре – МВД

Об этом в интервью "Укринформу", вышедшем 17 сентября, заявил замглавы МВД Игорь Бондаренко.
Он отметил, что пока в Украине вопросы, связанные с оборотом оружия, регламентируются подзаконными актами.
"Именно поэтому необходимо принятие этого закона – для обеспечения комплексного урегулирования всех проблемных вопросов, связанных с обращением оружия в стране, в частности – определения правового режима собственности на оружие и закрепления прав и обязанностей граждан и юридических лиц по производству, приобретению, владению, распоряжению и использованию оружия и боеприпасов. И решить эти вопросы нужно в кратчайшие сроки, учитывая вооруженную агрессию России", – сказал Бондаренко.
Сейчас реестр оружия, по словам замминистра, находится в опытной эксплуатации – тестируются процедуры и процессы, автоматизированные системой. При запуске реестра в промышленную эксплуатацию министерству нужно будет получить сертификат от Госспецсвязи о защищенности системы от несанкционированного доступа.
Бондаренко утвердительно ответил на вопрос, может ли реестр заработать к концу октября и смогут ли украинцы вносить туда свои данные.
"Они [украинцы] смогут видеть в нем информацию о себе, понимать актуальность сроков документов, получать новые сервисы и так далее, – сказал он. – В этом реестре будет храниться информация о логической связи гражданина и оружия".
По словам чиновника, система позволяет "в любой момент времени понимать, где и какое оружие находится, кто за него отвечает".
"Алгоритм регистрации оружия похож на процесс регистрации транспортного средства и получения водительского удостоверения", – добавил он.
Вопрос легализации оборота оружия в Украине обсуждается последние несколько лет. В 2019-м президент Украины Владимир Зеленский называл такой шаг преждевременным, в марте 2021-го Верховная Рада отклонила два законопроекта об обороте оружия.
В июне – июле 2021 года в Раду внесли еще два законопроекта, предусматривающие право на владение гражданским огнестрельным оружием – №5708 (принят в первом чтении 23 февраля) и №5708-1 (снят с рассмотрения).
В мае 2022-го, на третий месяц полномасштабного вторжения РФ в Украину, Зеленский сказал, что на руках у украинцев миллионы единиц оружия, его оборот – вопрос диалога и дискуссий.
В том же месяце Министерство цифровой трансформации совместно с МВД Украины в приложении "Дія" запустили опрос об обращении огнестрельного оружия среди гражданского населения, результаты опроса показали: около 59% респондентов – за разрешение на ношение оружия для личной защиты.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обещал, что реестр оружия начнет работать в Украине весной 2022 года. Он называл этот вопрос приоритетным для себя.
"Если мы говорим об обороте оружия, это политическое обещание партии "Слуга народа", с которым она шла на выборы. Мы должны принять закон об обороте оружия. Без права на ношение короткоствола – это принципиальная позиция", – говорил министр в октябре 2021 года.
В поддержку легализации оборота оружия высказывался и министр обороны Украины Алексей Резников. "Украине необходима не только либерализация, но и легализация обращения оружия. Упорядочивание. Формирование культуры безопасного и ответственного отношения к оружию", – подчеркнул Резников.