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Реестр оружия в Украине заработает в октябре – МВД

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В МВД заявили, что алгоритм регистрации оружия похож на процесс регистрации транспортного средства и получения водительского удостоверения
В МВД заявили, что алгоритм регистрации оружия похож на процесс регистрации транспортного средства и получения водительского удостоверения
Фото: depositphotos.com

Если Верховная Рада в ближайшее время не примет во втором чтении закон о праве на гражданское огнестрельное оружие, Министерство внутренних дел Украины внесет изменения в ведомственные подзаконные нормативные акты и запустит в работу реестр оружия.

Об этом в интервью "Укринформу", вышедшем 17 сентября, заявил замглавы МВД Игорь Бондаренко.

Он отметил, что пока в Украине вопросы, связанные с оборотом оружия, регламентируются подзаконными актами.

"Именно поэтому необходимо принятие этого закона – для обеспечения комплексного урегулирования всех проблемных вопросов, связанных с обращением оружия в стране, в частности – определения правового режима собственности на оружие и закрепления прав и обязанностей граждан и юридических лиц по производству, приобретению, владению, распоряжению и использованию оружия и боеприпасов. И решить эти вопросы нужно в кратчайшие сроки, учитывая вооруженную агрессию России", – сказал Бондаренко.

Сейчас реестр оружия, по словам замминистра, находится в опытной эксплуатации – тестируются процедуры и процессы, автоматизированные системой. При запуске реестра в промышленную эксплуатацию министерству нужно будет получить сертификат от Госспецсвязи о защищенности системы от несанкционированного доступа.

Бондаренко утвердительно ответил на вопрос, может ли реестр заработать к концу октября и смогут ли украинцы вносить туда свои данные.

"Они [украинцы] смогут видеть в нем информацию о себе, понимать актуальность сроков документов, получать новые сервисы и так далее, – сказал он. – В этом реестре будет храниться информация о логической связи гражданина и оружия".

По словам чиновника, система позволяет "в любой момент времени понимать, где и какое оружие находится, кто за него отвечает".

"Алгоритм регистрации оружия похож на процесс регистрации транспортного средства и получения водительского удостоверения", – добавил он.

Контекст:

Вопрос легализации оборота оружия в Украине обсуждается последние несколько лет. В 2019-м президент Украины Владимир Зеленский называл такой шаг преждевременным, в марте 2021-го Верховная Рада отклонила два законопроекта об обороте оружия.

В июне – июле 2021 года в Раду внесли еще два законопроекта, предусматривающие право на владение гражданским огнестрельным оружием – №5708 (принят в первом чтении 23 февраля) и №5708-1 (снят с рассмотрения).

В мае 2022-го, на третий месяц полномасштабного вторжения РФ в Украину, Зеленский сказал, что на руках у украинцев миллионы единиц оружия, его оборот – вопрос диалога и дискуссий.

В том же месяце Министерство цифровой трансформации совместно с МВД Украины в приложении "Дія" запустили опрос об обращении огнестрельного оружия среди гражданского населения, результаты опроса показали: около 59% респондентов – за разрешение на ношение оружия для личной защиты.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обещал, что реестр оружия начнет работать в Украине весной 2022 года. Он называл этот вопрос приоритетным для себя.

"Если мы говорим об обороте оружия, это политическое обещание партии "Слуга народа", с которым она шла на выборы. Мы должны принять закон об обороте оружия. Без права на ношение короткоствола – это принципиальная позиция", – говорил министр в октябре 2021 года.

В поддержку легализации оборота оружия высказывался и министр обороны Украины Алексей Резников. "Украине необходима не только либерализация, но и легализация обращения оружия. Упорядочивание. Формирование культуры безопасного и ответственного отношения к оружию", – подчеркнул Резников.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, оружие, законопроект, Госспецсвязи, Игорь Бондаренко, сервис
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