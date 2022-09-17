Реестр оружия в Украине заработает в октябре – МВД

В МВД заявили, что алгоритм регистрации оружия похож на процесс регистрации транспортного средства и получения водительского удостоверения Фото: depositphotos.com

Об этом в интервью "Укринформу", вышедшем 17 сентября, заявил замглавы МВД Игорь Бондаренко.

Он отметил, что пока в Украине вопросы, связанные с оборотом оружия, регламентируются подзаконными актами.

"Именно поэтому необходимо принятие этого закона – для обеспечения комплексного урегулирования всех проблемных вопросов, связанных с обращением оружия в стране, в частности – определения правового режима собственности на оружие и закрепления прав и обязанностей граждан и юридических лиц по производству, приобретению, владению, распоряжению и использованию оружия и боеприпасов. И решить эти вопросы нужно в кратчайшие сроки, учитывая вооруженную агрессию России", – сказал Бондаренко.

Сейчас реестр оружия, по словам замминистра, находится в опытной эксплуатации – тестируются процедуры и процессы, автоматизированные системой. При запуске реестра в промышленную эксплуатацию министерству нужно будет получить сертификат от Госспецсвязи о защищенности системы от несанкционированного доступа.

Бондаренко утвердительно ответил на вопрос, может ли реестр заработать к концу октября и смогут ли украинцы вносить туда свои данные.

"Они [украинцы] смогут видеть в нем информацию о себе, понимать актуальность сроков документов, получать новые сервисы и так далее, – сказал он. – В этом реестре будет храниться информация о логической связи гражданина и оружия".

По словам чиновника, система позволяет "в любой момент времени понимать, где и какое оружие находится, кто за него отвечает".

"Алгоритм регистрации оружия похож на процесс регистрации транспортного средства и получения водительского удостоверения", – добавил он.