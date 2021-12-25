Санду заявила, что Молдова очень обеспокоена напряжением между Россией и Украиной

"Да, конечно, это очень серьезная проблема. И нас очень беспокоит происходящее сейчас в нашем регионе. Мы, конечно, обсуждаем вопрос, у нас есть комиссия, где мы получаем информацию и обсуждаем все эти вещи. пытаемся подготовиться к разным вариантам, которые могут произойти. Но нужно сказать очень честно, что единственный хороший выход – мирные решения всех вопросов в нашем регионе. Потому что в противном случае проблем будет очень много", – сказала она.

По словам Санду, Молдова пытается подготовиться к разным сценариям.

"Но хороших планов для немирного развития ситуации ни у кого не может быть. Особенно у нашей страны, которая маленькая, у которой нет сильной оборонной системы. Мы очень надеемся на мир", – заявила президент.