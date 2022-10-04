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Шмыгаль обсудил с послом США финансовую помощь Украине и конфискацию российских активов

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Шмыгаль встретился с Бринк 4 октября
Шмыгаль встретился с Бринк 4 октября
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 октября встретился с послом США в Украине Бриджит Бринк. Об этом он написал в Twitter.

"Обсудили с послом Бринк шаги, направленные на дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Среди них: финансовая помощь, конфискация российских активов, восстановление Украины. Ищем новые инструменты по укреплению экономики Украины", – написал глава правительства.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд, заявил Байден 21 сентября. 

США предоставляют военную помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

4 октября США объявили о предоставлении Украине еще одного пакета военной помощи на $625 млн.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, посольство США, война России против Украины, Денис Шмыгаль, Бриджит Бринк
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