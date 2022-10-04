Шмыгаль обсудил с послом США финансовую помощь Украине и конфискацию российских активов

"Обсудили с послом Бринк шаги, направленные на дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Среди них: финансовая помощь, конфискация российских активов, восстановление Украины. Ищем новые инструменты по укреплению экономики Украины", – написал глава правительства.

Обговорили з @USAmbKyiv кроки, направлені на подальшу підтримку України з боку США. Серед них: фінансова допомога, конфіскація російських активів, відновлення * . Шукаємо нові інструменти для зміцнення економіки України. pic.twitter.com/X4FRh2U8Iu

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд, заявил Байден 21 сентября.

США предоставляют военную помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

4 октября США объявили о предоставлении Украине еще одного пакета военной помощи на $625 млн.