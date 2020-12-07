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Сийярто пытался пожаловаться в ЕС на Украину, но на это никто не отреагировал – журналист

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на заседании Совета по иностранным делам ЕС пытался поднять вопрос венгерского меньшинства в Украине, сообщает редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

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В ЕС проигнорировали предложения Сийярто
В ЕС проигнорировали предложения Сийярто
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 7 декабря на заседании Совета по иностранным делам Евросоюза хотел обсудить ситуацию в Закарпатье, однако никто из европейских коллег не поддержал его инициативу. Об этом в Twitter сообщает редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Сегодня на заседании Совета по иностранным делам ЕС министр иностранных дел Венгрии поднял вопрос венгерского меньшинства в Украине. Никто на это не отреагировал", – отметил журналист.

21 ноября в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн ВенгрииСлужба безопасности Украины начала проверку

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины, депутаты объединенных территориальных общин на инаугурационном заседании поют национальный гимн другого государства, в частности Венгрии.

СБУ 30 ноября провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. Сотрудники службы проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвало посла Украины и выразило недовольство.

29 ноября в YouTube обнародовали видео, на котором мужчина в балаклаве и очках напротив указателя Берегово Закарпатской области и флага "Правого сектора" говорит, что знает каждого, "кто получал паспорта или гранты от мадьяр". Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал врагами государства провокаторов, которые угрожают гражданам венгерского происхождения. Нацполиция Украины по факту разжигания межнациональной вражды из-за угроз украинцам венгерского происхождения открыла уголовное производство.

Венгрия 1 декабря заявила о желании направить специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Закарпатскую область. В тот же день Сийярто пожаловался на Украину в Альянс.

3 декабря Сийярто заявил, что СММ ОБСЕ якобы запретили общаться с венграми в Закарпатской области.

Теги: Украина, Закарпатье, МИД Украины, Венгрия, МИД Венгрии, Евросоюз, Петер Сийярто, Рикард Йозвяк, Служба безопасности Украины
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