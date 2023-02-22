Скипальский: Большинство глав Администрации президента Украины, как ни прискорбно, не были проукраинскими

Скипальский: Непонятно, почему наши президенты не выполняли элементарные заповеди – что туда нужно ставить людей умных, но преданных Украинскому государству Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Рассказывая об опыте создания Главного управления разведки Украины, Скипальский отметил, что не чувствовал "мощной поддержки" и упомянул Дмитрия Табачника, который в 1994–1996 годах был главой АП.

"Я подобрал хороших ребят, патриотов – и пошел на эти усилия (речь о создании и развитии ГУР. – "ГОРДОН"). И что вы думаете, я нашел от кого-нибудь мощную поддержку? Если бы не мой опыт более четверти века работы в контрразведке, нашли бы возможность скомпрометировать, снять? Не удалось. Потому что такие персоны, как в то время глава Администрации Табачник... Кстати, большинство наших глав Администрации были не проукраинские, как ни прискорбно. Большинство имели меркантильные интересы. А ведь они же вели кадровую политику", – заявил Скипальский.

Отвечая на уточняющий вопрос, он подчеркнул, что большинство глав АП за время независимости Украины были "агентами влияния России".

"Да, они проводили пророссийский курс, особенно опасный в кадровой политике. Вот с позиции сегодняшнего дня давайте ответим людям. Что, Табачник, расставляя кадры, или Медведчук – известно кто, – расставляя кадры, разыскивал умных, патриотически настроенных, целеустремленных сотрудников-украинцев, мощное влияние оказывавших на государственный процесс? Нет, нет. Подкупали – с подачками, званиями, позволяли воровать... Манера схожа с российской манерой – почерк один. Ну я не могу привести пример, чтобы [Виктор] Медведчук или Табачник в своей деятельности кадровой назначили человека, который бы рос патриотически, сознательно – того, который был нужен", – сказал он.

Скипальский напомнил, что в 2004 году, занимая должность советника главы СБУ, в интервью сказал: "В окружении [второго президента Украины Леонида] Кучмы апостолов нет. Одни иуды".

Это интервью вызвало большой резонанс, говорит экс-начальник ГУР. По словам Скипальского, после публикации материала "был собран генеральский состав", которому дали команду "воспитать" разведчика и убедить его в том, что он неправ.

"Но прошло 11 лет, и в одном из разговоров с бывшим президентом я задал ему этот вопрос. И получил от него утвердительный ответ – что, к сожалению, я был прав. Понимаете? Один в системе большинства руководящего состава и Службы безопасности, и нелегко было эту работу проводить. Поэтому непонятно только, почему наши президенты не выполняли элементарные заповеди – что туда нужно ставить людей умных, но преданных Украинскому государству. Все. Вы согласны с этим? Вы соглашаетесь, что на этих должностях должны быть люди, преданные до конца национальным интересам Украины? А этого не было", – резюмировал он.

Скипальский: Когда Украина объявила независимость, СБУ долгое время считала восточноевропейские страны враждебными, а кадровое наполнение проводилось совместно с Россией. Читайте полный текст интервью

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