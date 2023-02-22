ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Скипальский: Большинство глав Администрации президента Украины, как ни прискорбно, не были проукраинскими

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Скипальский: Непонятно, почему наши президенты не выполняли элементарные заповеди что туда нужно ставить людей умных, но преданных Украинскому государству
Скипальский: Непонятно, почему наши президенты не выполняли элементарные заповеди – что туда нужно ставить людей умных, но преданных Украинскому государству
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Большинство глав Администрации президента Украины (с 2019 года это Офис президента) не имели проукраинской позиции, заявил первый глава военной разведки Украины, экс-заместить председателя Службы безопасности Украины Александр Скипальский в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Рассказывая об опыте создания Главного управления разведки Украины, Скипальский отметил, что не чувствовал "мощной поддержки" и упомянул Дмитрия Табачника, который в 1994–1996 годах был главой АП. 

"Я подобрал хороших ребят, патриотов – и пошел на эти усилия (речь о создании и развитии ГУР. – "ГОРДОН"). И что вы думаете, я нашел от кого-нибудь мощную поддержку? Если бы не мой опыт более четверти века работы в контрразведке, нашли бы возможность скомпрометировать, снять? Не удалось. Потому что такие персоны, как в то время глава Администрации Табачник... Кстати, большинство наших глав Администрации были не проукраинские, как ни прискорбно. Большинство имели меркантильные интересы. А ведь они же вели кадровую политику", – заявил Скипальский. 

Отвечая на уточняющий вопрос, он подчеркнул, что большинство глав АП за время независимости Украины были "агентами влияния России". 

"Да, они проводили пророссийский курс, особенно опасный в кадровой политике. Вот с позиции сегодняшнего дня давайте ответим людям. Что, Табачник, расставляя кадры, или Медведчук – известно кто, – расставляя кадры, разыскивал умных, патриотически настроенных, целеустремленных сотрудников-украинцев, мощное влияние оказывавших на государственный процесс? Нет, нет. Подкупали – с подачками, званиями, позволяли воровать... Манера схожа с российской манерой – почерк один. Ну я не могу привести пример, чтобы [Виктор] Медведчук или Табачник в своей деятельности кадровой назначили человека, который бы рос патриотически, сознательно – того, который был нужен", – сказал он. 

Скипальский напомнил, что в 2004 году, занимая должность советника главы СБУ, в интервью сказал: "В окружении [второго президента Украины Леонида] Кучмы апостолов нет. Одни иуды". 

Это интервью вызвало большой резонанс, говорит экс-начальник ГУР.  По словам Скипальского, после публикации материала "был собран генеральский состав", которому дали команду "воспитать" разведчика и убедить его в том, что он неправ. 

"Но прошло 11 лет, и в одном из разговоров с бывшим президентом я задал ему этот вопрос. И получил от него утвердительный ответ – что, к сожалению, я был прав. Понимаете? Один в системе большинства руководящего состава и Службы безопасности, и нелегко было эту работу проводить. Поэтому непонятно только, почему наши президенты не выполняли элементарные заповеди – что туда нужно ставить людей умных, но преданных Украинскому государству. Все. Вы согласны с этим? Вы соглашаетесь, что на этих должностях должны быть люди, преданные до конца национальным интересам Украины? А этого не было", – резюмировал он. 

Скипальский: Когда Украина объявила независимость, СБУ долгое время считала восточноевропейские страны враждебными, а кадровое наполнение проводилось совместно с Россией. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Соратник беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, а также экс-министр образования и науки Украины Табачник покинул Украину в 2014 году.  22 ноября 2022 года ему объявили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Он утратил гражданство Украины, суд арестовал имущества Табачника более чем на $2 млн.

Экс-нардеп и кум президента России Владимира Путина Медведчук работал главой АП с июня 2002 года до января 2004-го. В Украине он фигурирует в нескольких уголовных производствах. В 2021 году ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Весной 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ, Медведчука, пытавшегося покинуть пределы Украины, задержали и арестовали.

В сентябре 2022 года его выдали России в рамках обмена пленными. Сейчас он "вынужденно", как рассказал сам экс-нардеп в интервью российскому пропагандистскому "Первому каналу"  в середине февраля 2023 года, живет в Москве.

В январе 2023-го президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинское гражданство Медведчука прекращено. После этого Рада лишила кума Путина депутатского мандата.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: СБУ, Виктор Медведчук, Дмитрий Табачник, Администрация Президента, Александр Скипальский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
Галина ГРИШИНА
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Галина ГРИШИНА
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Галина ГРИШИНА
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей
Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео
"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео
Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина
Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина
Галина ГРИШИНА
Мишина в трусах подняла ногу перед зеркалом. Фото
Мишина в трусах подняла ногу перед зеркалом. Фото
  58-летняя Белуччи закрутила роман с 64-летним Бертоном – СМИ
  58-летняя Белуччи закрутила роман с 64-летним Бертоном – СМИ
Галина ГРИШИНА
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской
"На генном уровне не могу быть одинокой". Grosu прокомментировала личную жизнь после расставания с актером из РФ
"На генном уровне не могу быть одинокой". Grosu прокомментировала личную жизнь после расставания с актером из РФ
Галина ГРИШИНА
  Дорофеева исполнила мечту погибшего Героя Украины
  Дорофеева исполнила мечту погибшего Героя Украины
Каменских в Варшаве спела "Это моя ночь" на украинском языке. Видео
Каменских в Варшаве спела "Это моя ночь" на украинском языке. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс (12274)
2
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской (7985)
3
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз (7527)
4
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери (6928)
5
"Шок и грусть". Умер известный украинский рок-музыкант Футорский (5355)
6
Как выглядят в одинаковых прозрачных платьях Тина Кароль и Уоллис Дэй (5312)
7
Жена принца Гарри намерена судиться с авторами "Южного парка" после премьеры эпизода под названием "Тупой принц и его глупая жена" (4379)
8
Бывшая жена Остапчука рассказала, кто виноват в их разводе (3491)
 
 
 
 