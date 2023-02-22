Скипальский: Большинство глав Администрации президента Украины, как ни прискорбно, не были проукраинскими

Рассказывая об опыте создания Главного управления разведки Украины, Скипальский отметил, что не чувствовал "мощной поддержки" и упомянул Дмитрия Табачника, который в 1994–1996 годах был главой АП.
"Я подобрал хороших ребят, патриотов – и пошел на эти усилия (речь о создании и развитии ГУР. – "ГОРДОН"). И что вы думаете, я нашел от кого-нибудь мощную поддержку? Если бы не мой опыт более четверти века работы в контрразведке, нашли бы возможность скомпрометировать, снять? Не удалось. Потому что такие персоны, как в то время глава Администрации Табачник... Кстати, большинство наших глав Администрации были не проукраинские, как ни прискорбно. Большинство имели меркантильные интересы. А ведь они же вели кадровую политику", – заявил Скипальский.
Отвечая на уточняющий вопрос, он подчеркнул, что большинство глав АП за время независимости Украины были "агентами влияния России".
"Да, они проводили пророссийский курс, особенно опасный в кадровой политике. Вот с позиции сегодняшнего дня давайте ответим людям. Что, Табачник, расставляя кадры, или Медведчук – известно кто, – расставляя кадры, разыскивал умных, патриотически настроенных, целеустремленных сотрудников-украинцев, мощное влияние оказывавших на государственный процесс? Нет, нет. Подкупали – с подачками, званиями, позволяли воровать... Манера схожа с российской манерой – почерк один. Ну я не могу привести пример, чтобы [Виктор] Медведчук или Табачник в своей деятельности кадровой назначили человека, который бы рос патриотически, сознательно – того, который был нужен", – сказал он.
Скипальский напомнил, что в 2004 году, занимая должность советника главы СБУ, в интервью сказал: "В окружении [второго президента Украины Леонида] Кучмы апостолов нет. Одни иуды".
Это интервью вызвало большой резонанс, говорит экс-начальник ГУР. По словам Скипальского, после публикации материала "был собран генеральский состав", которому дали команду "воспитать" разведчика и убедить его в том, что он неправ.
"Но прошло 11 лет, и в одном из разговоров с бывшим президентом я задал ему этот вопрос. И получил от него утвердительный ответ – что, к сожалению, я был прав. Понимаете? Один в системе большинства руководящего состава и Службы безопасности, и нелегко было эту работу проводить. Поэтому непонятно только, почему наши президенты не выполняли элементарные заповеди – что туда нужно ставить людей умных, но преданных Украинскому государству. Все. Вы согласны с этим? Вы соглашаетесь, что на этих должностях должны быть люди, преданные до конца национальным интересам Украины? А этого не было", – резюмировал он.
Скипальский: Когда Украина объявила независимость, СБУ долгое время считала восточноевропейские страны враждебными, а кадровое наполнение проводилось совместно с Россией. Читайте полный текст интервью
Соратник беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, а также экс-министр образования и науки Украины Табачник покинул Украину в 2014 году. 22 ноября 2022 года ему объявили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Он утратил гражданство Украины, суд арестовал имущества Табачника более чем на $2 млн.
Экс-нардеп и кум президента России Владимира Путина Медведчук работал главой АП с июня 2002 года до января 2004-го. В Украине он фигурирует в нескольких уголовных производствах. В 2021 году ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Весной 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ, Медведчука, пытавшегося покинуть пределы Украины, задержали и арестовали.
В сентябре 2022 года его выдали России в рамках обмена пленными. Сейчас он "вынужденно", как рассказал сам экс-нардеп в интервью российскому пропагандистскому "Первому каналу" в середине февраля 2023 года, живет в Москве.
В январе 2023-го президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинское гражданство Медведчука прекращено. После этого Рада лишила кума Путина депутатского мандата.