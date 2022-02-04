"Сложный вопрос". Министр финансов Украины объяснил, почему часто меняются руководители таможни

"Я всегда говорю, что таможня – это сложный вопрос. Ключевая ошибка – в ожиданиях. Когда я проводил коллегии, увольнял пачками таможенников, то ожидания были, что с должности министра финансов можно оперативно управлять таможней: ставить задачи, осуществлять непосредственный контроль качества выполнения задач, менять не только политику в сфере таможенного дела, но и реализовать ее", – сказал министр.

По его словам, "оказалось, что это не так просто, потому что ты или руководитель таможни, или министр финансов".

"Министр не может оперативно управлять таможней, потому что тогда возникают конфликт и нехватка времени на выполнение основных задач. Поэтому поиск эффективного менеджера в этой сфере стал перманентным. [Максим] Нефьодов, [Игорь] Муратов, потом временно [Андрей] Павловский, потом [Павел] Рябикин, сейчас [Вячеслав] Демченко – большое количество постоянно менявшихся руководителей", – объяснил Марченко.

Он подчеркнул, что на таможне меняются "процессы, IT-системы", вводятся авторизованные экономические операторы, "план реформирования внедряется".

"Ключевая задача, которую я ставлю перед таможней, – это наполнение бюджета. И год прошлый, и начало нынешнего не дают мне повода изменить свое отношение к руководству таможни... У руководителя таможни есть кредит доверия. Он должен получить время на реализацию инициатив. Выполнение плана поступлений в бюджет не дает мне других оснований, чем продолжать кредит доверия", – заявил Марченко.