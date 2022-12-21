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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Соловей о возможных преемниках Путина: Какая группировка сейчас самая могущественная? Группировка Патрушева. Поэтому наибольшие шансы у его сына

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Соловей: Они хотели бы, чтобы Дмитрий Николаевич был назначен премьер-министром или вице-премьером и вместе с президентом поздравил на Новый год граждан России
Соловей: Они хотели бы, чтобы Дмитрий Николаевич был назначен премьер-министром или вице-премьером и вместе с президентом поздравил на Новый год граждан России
Фото: Валерий Соловей / Instagram

Российский политический аналитик, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей считает, что больше всего сейчас шансов стать преемником президента РФ Владимира Путина у Дмитрия Патрушева – министра сельского хозяйства, сына секретаря Совбеза РФ Дмитрия Патрушева.

Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. 

Также, по его словам, рассматриваются фигуры мэра Москвы Сергея Собянина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина. 

"Что касается наиболее реальных кандидатов – надо исходить из того, какая группировка сейчас самая сильная и самая могущественная. Это та группировка, которую возглавляет Николай Платонович Патрушев. Поэтому наибольшие шансы у его сына. Поэтому эта группировка хотела бы, чтобы начало перехода – легитимного, легального перехода – им очень важно, чтобы это все было легально, правильно. На самом деле чекисты – очень большие легалисты, кстати. Это почти по Ленину, по формуле "правильно – по существу, издевательски". Но тем не менее они легалисты. Они хотели бы, чтобы Дмитрий Николаевич был назначен премьер-министром или вице-премьером, чтобы в идеале им были даны такие намеки еще чуть ли не летом, чтобы он вместе с президентом поздравил на Новый год граждан России. Вот отдельно президент, и отдельно новый премьер-министр. Потом были бы объявлены президентские выборы. В общем, все бы делалось как положено", – заявил Соловей. 

Он отметил, что Мишустин "формально наделен статусом", но фактически зависит от "чекистской корпорации" в российской власти, хотя и является "классово близким элементом" к этим лицам. 

"И они вполне могли бы его использовать. В свое время – весной прошлого года – даже шла речь о том, чтобы использовать его как фальшь-панель. Но тогда предполагалась несколько иная конструкция, хотя она обсуждалась и этим летом с госсоветом: госсовет как Политбюро. Значит, полномочия могут быть частично расширены у нового премьер-министра. Чекисты думали, что [Марат] Хуснуллин мог бы стать хорошим премьер-министром, если бы Мишустин стал президентом. То есть все эти варианты рабочие – они обсуждались. Сейчас пока все сходится на одном", – добавил Соловей. 

Соловей: Росгвардия и полиция в России получили приказ во время второго этапа мобилизации разгонять женские протесты со всей жесткостью. Читайте полную версию интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства. 

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Ряд экспертов, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

Кроме Патрушева-младшего, аналитики среди возможных преемников Путина называют Патрушева-старшего, замглавы администрации президента РФ Сергея КириенкоМишустина

Некоторые эксперты считают, что после Путина единоличного правления в стране не будет или, по крайней мере, преемником не станет никто из его команды.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Новый год, Валерий Соловей, новогоднее обращение, власть, Дмитрий Патрушев, Михаил Мишустин
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