Соловей о возможных преемниках Путина: Какая группировка сейчас самая могущественная? Группировка Патрушева. Поэтому наибольшие шансы у его сына

Соловей: Они хотели бы, чтобы Дмитрий Николаевич был назначен премьер-министром или вице-премьером и вместе с президентом поздравил на Новый год граждан России Фото: Валерий Соловей / Instagram

Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Также, по его словам, рассматриваются фигуры мэра Москвы Сергея Собянина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Что касается наиболее реальных кандидатов – надо исходить из того, какая группировка сейчас самая сильная и самая могущественная. Это та группировка, которую возглавляет Николай Платонович Патрушев. Поэтому наибольшие шансы у его сына. Поэтому эта группировка хотела бы, чтобы начало перехода – легитимного, легального перехода – им очень важно, чтобы это все было легально, правильно. На самом деле чекисты – очень большие легалисты, кстати. Это почти по Ленину, по формуле "правильно – по существу, издевательски". Но тем не менее они легалисты. Они хотели бы, чтобы Дмитрий Николаевич был назначен премьер-министром или вице-премьером, чтобы в идеале им были даны такие намеки еще чуть ли не летом, чтобы он вместе с президентом поздравил на Новый год граждан России. Вот отдельно президент, и отдельно новый премьер-министр. Потом были бы объявлены президентские выборы. В общем, все бы делалось как положено", – заявил Соловей.

Он отметил, что Мишустин "формально наделен статусом", но фактически зависит от "чекистской корпорации" в российской власти, хотя и является "классово близким элементом" к этим лицам.

"И они вполне могли бы его использовать. В свое время – весной прошлого года – даже шла речь о том, чтобы использовать его как фальшь-панель. Но тогда предполагалась несколько иная конструкция, хотя она обсуждалась и этим летом с госсоветом: госсовет как Политбюро. Значит, полномочия могут быть частично расширены у нового премьер-министра. Чекисты думали, что [Марат] Хуснуллин мог бы стать хорошим премьер-министром, если бы Мишустин стал президентом. То есть все эти варианты рабочие – они обсуждались. Сейчас пока все сходится на одном", – добавил Соловей.

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