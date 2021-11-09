Создание в Украине Этического совета ВСП поддержали международные партнеры страны

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о формировании первого состава Этического совета.

В состав совета вошли: судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин, судья Верховного Суда штата Массачусетс в отставке Роберт Корди, судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер и бывший генеральный прокурор Эстонской Республики Лавли Перлинг.

"Сегодня мы, международные партнеры Украины, поддерживающие реформирование судебной системы в Украине, приветствуем создание Этического совета на законодательном уровне. Этический совет возьмет на себя важную задачу по установлению соответствия членов Высшего совета правосудия – высшего органа судебной власти в Украине – критериям профессиональной этики и добродетели", – говорится в заявлении, опубликованном посольством США.

Международные партнеры Украины считают создание Этического совета "важным шагом в реализации стратегии реформирования судебной системы".

"Три международных эксперта – высокопоставленные судьи в отставке из США и Великобритании, а также бывший генеральный прокурор Эстонии – будут работать вместе с тремя украинскими судьями в Этическом совете, чтобы содействовать судейской добродетели, ключевому требованию как граждан Украины, так и украинского и международного бизнес-сообщества", – подчеркивается в документе.

Его авторы отметили, что "с нетерпением ждут поддержки благородной миссии Этического совета и дальнейшей поддержки усилий Украины по внедрению всесторонней, целостной судебной реформы", и пообещали оказывать "полную поддержку на политическом и техническом уровнях".