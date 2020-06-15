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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Стерненко отправили под домашний арест, суд разрешил задержать Мангера. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 15 июня.

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Возле здания Шевченковского райсуда, где избирали меру пресечения Стерненко, произошли стычки активистов с полицией
Возле здания Шевченковского райсуда, где избирали меру пресечения Стерненко, произошли стычки активистов с полицией
Фото: radiosvoboda.org

Дело Стерненко

Шевченковский райсуд Киева избрал подозреваемому в деле об убийстве одесскому активисту Сергею Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Под зданием суда произошла потасовка. Правоохранители задержали пятерых участников акции, затем их всех отпустили. Участники акции и журналисты сообщили, что полиция применяла силу к задержанным.

Дело о рекордной взятке

Все задержанные по делу о попытке дать взятку в $6 млн руководству САП и НАБУ арестованы с правом залога. За экс-директора компании Burisma Андрея Кичу залог (более 40 млн грн) уже внесли.

Дело Гандзюк

Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание и принудительный привод председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, который подозревается в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк. Адвокаты утверждали, что у него проблемы со здоровьем.

Пробное ВНО

В Украине стартовала сессия пробного внешнего оценивания знаний. Из-за эпидемии коронавируса тестирование проводится онлайн. Сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования работали с перебоями из-за большого наплыва посетителей.

Американца в РФ посадили за шпионаж

Мосгорсуд признал гражданина США Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Американец назвал приговор политическим и сообщил, что будет его обжаловать.

Госдепартамент США заявил, что суд не был справедливым, и потребовал немедленно освободить Уилана.

"Оскар" перенесли

Вручение наград Американской киноакадемии за 2020 год пройдет 25 апреля 2021 года. Ранее церемония была намечена на 28 февраля.

Теги: Оскар, шпионаж, арест, Госдепартамент США, ВНО, залог, приговор, взятка, Сергей Стерненко, домашний арест, Владислав Мангер, Пол Уилан, Андрей Кича
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