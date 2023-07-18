Суд обязал Бахматюка выплатить Нацбанку более 1,8 млрд грн

Деньги взымаются в счет погашения задолженности банка "Финансовая инициатива" по одному из предоставленных ранее и не возвращенных кредитов рефинансирования, говорится в релизе.
Банк в 2014 году заключил с НБУ договор о кредите рефинансирования для поддержки ликвидности на сумму 2 млрд грн, Бахматюк выступил поручителем, сообщили в Нацбанке.
"Он взял на себя личные обязательства по погашению задолженности финансового учреждения перед Национальным банком. Поскольку и банк, и его собственник не выполнили взятые на себя обязательства, Национальный банк в 2017 году обратился в Печерский районный суд города Киева с исковым заявлением о взыскании с него задолженности", – подчеркивается в релизе.
Пока дело рассматривалось в суде, за счет залогового имущества было погашено 200 млн грн кредита, отметили в НБУ.
"Несмотря на многочисленные попытки Олега Бахматюка, а также связанных с ним компаний-нерезидентов уклониться от выполнения обязательств по возврату средств по договору рефинансирования, суд вынес справедливое решение по делу и удовлетворил исковые требования Национального банка в полном объеме. К сожалению, точку в этому деле ставить пока рано, однако принятие судом этого решения является определяющим событием по восстановлению нарушенных прав Национального банка. Мы убеждены, что в случае его обжалования оно имеет все основания остаться в силе", – прокомментировал директор юридического департамента Национального банка Александр Зима.
В Печерском суде рассматриваются еще шесть исков к Бахматюку как поручителю по кредитам рефинансирования "Финансовой инициативы" и "VAB Банка" (в НАБУ называли бизнесмена фактическим владельцем этого банка).
"Общая сумма задолженности Олега Бахматюка как поручителя перед Национальным банком составляет около 8 млрд грн", – добавила пресс-служба регулятора.
15 ноября 2019 года в Национальном банке Украины заявили, что Бахматюк должен государству 29,3 млрд грн. Регулятор в связи с этим подал против Бахматюка и его компаний более 50 исков в разные суды. Бахматюк назвал информацию о задолженности в 29,3 млрд грн не соответствующей действительности и манипулятивной.
Бахматюк находится в розыске в Украине. Его обвиняют в завладении средствами стабилизационного кредита "VAB Банка" на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. В октябре 2019 года из-за уголовного преследования бизнесмен покинул Украину, сейчас с семьей проживает в Вене. В ноябре ему заочно сообщили о подозрении.
В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в ноябре 2020 года Бахматюк рассказал, что он официально находится в Австрии. По словам бизнесмена, украинские правоохранители знают, где он. В интервью в 2021 году Бахматюк заявлял, что готов вернуться в страну, если ему назначат в качестве меры пресечения посильный размер залога.
Бахматюка также подозревают в передаче 722 млн грн неправомерной выгоды бывшему главе Госфискальной службы Украины Роману Насирову и его советнику. В марте ВАКС арестовал его по этому делу.