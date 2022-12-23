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Суд освободил из-под стражи экс-полицейского, обвиняемого в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова. Бабушка сказала: Отец пешком придет из-под Бахмута, если узнает

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Приходько, по версии обвинения, сделал выстрел, который повлек смерть мальчика
Приходько, по версии обвинения, сделал выстрел, который повлек смерть мальчика
Фото: Никита Галка / suspilne.media

Переяславский городской районный суд на заседании 22 декабря смягчил меру пресечения для бывшего полицейского Ивана Приходько, обвиняемого в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова. Об этом сообщило "Суспільне".

Об изменении меры пресечения (впервые почти за 3,5 года) просили прокуроры – в октябре Европейский суд по правам человека вынес решение, которым признал ненадлежащими условия содержания Приходько в СИЗО, а срок пребывания там – чрезмерным. Также ЕСПЧ обязал Украину выплатить ему €9,5 тыс. компенсации.

Как сказал прокурор Максим Дергачов, решения ЕСПЧ обязательны для исполнения в Украине.

"Поскольку Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека, то в соответствии со статьей 46 конвенции решения ЕСПЧ являются обязательными для исполнения. При этом ЕСПЧ не признал незаконным само содержание под стражей. Европейский суд признает нарушением конвенции дальнейшее содержание Приходько под стражей. Это решение не может быть обжаловано нами, поскольку в ЕСПЧ нет апелляционной или кассационной инстанции", – пояснил он.

Прокуроры просили для Приходько круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Суд из-за нехватки браслетов ограничился круглосуточным арестом и рядом обязательств.

Адвокат Виктор Чевгуз, который подавал от имени Приходько жалобу в ЕСПЧ, сказал, что решение Переяславского суда о домашнем аресте будет обжаловать – он хочет добиваться ночного домашнего ареста, чтобы обвиняемый мог пойти на работу.

Бабушка погибшего мальчика Александра Тлявова выступала против смягчения меры пресечения.

"Они сделают ему бумажку, что он будет работать? Он мимо меня будет ходить каждый день? Отец мальчика под Бахмутом стоит с автоматом. Если он узнает, он пешком придет. Ну как это на этой стадии отпускать под домашний арест? Я возражаю", – сказала она.

Приходько заявил, что "искренне сочувствует" женщине.

"Но вы спросите себя, почему я единственный, кто свидетельствовал? Потому что мне нечего скрывать. Я и два, и пять, и семь лет отсижу, если нужно. Но душу ребенка я на себя брать не буду", – заявил он во время заседания.

Еще трем фигурантам дела суд продлил меры пресечения на два месяца: гражданский Дмитрий Кривошей и экс-полицейский Владимир Петровец останутся под залогом, а сын Петровца – под обязательством матери.

Следующее заседание суд назначил на 30 января.

Контекст:

Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая 2019 года в Переяславе. 3 июня мальчик умер в больнице в Киеве.

4 июня Голосеевский райсуд Киева арестовал по подозрению в причастности к убийству ребенка бывших полицейских Петровца и Приходько (он остается под стражей без права внесения залога). Им сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия и умышленном убийстве. По версии правоохранителей, смертельный выстрел сделал Приходько.

В связи с инцидентом руководителей местного отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил отправить его на Донбасс. 6 июня Ценов возглавил полицейские силы в зоне проведения операции Объединенных сил.

17 июля в Государственного бюро расследований сообщили, что правоохранители объявили подозрение третьему фигуранту дела об убийстве мальчика – гражданскому лицу Дмитрию Кривошею. На следующий день суд отправил его под арест.

18 июля следователи объявили подозрение несовершеннолетнему сыну Петровца. На следующий день суд отправил его под круглосуточный домашний арест.

6 декабря следователи завершили досудебное расследование убийства. 23 декабря дело передали в суд.

1 января 2020 года сообщалось, что суд продлил срок содержания под стражей для Приходько, Петровца и Кривошея. При этом для двух последних судья установил возможность выйти под залог в размере 280 тыс. грн.

В мае Кривошей и Петровец внесли залог и вышли из-под стражи.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ЕСПЧ, мальчик, домашний арест, Виктор Чевгуз, суд, убийство мальчика в Переяславе, компенсация, Кирилл Тлявов
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