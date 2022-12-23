Суд освободил из-под стражи экс-полицейского, обвиняемого в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова. Бабушка сказала: Отец пешком придет из-под Бахмута, если узнает

Об изменении меры пресечения (впервые почти за 3,5 года) просили прокуроры – в октябре Европейский суд по правам человека вынес решение, которым признал ненадлежащими условия содержания Приходько в СИЗО, а срок пребывания там – чрезмерным. Также ЕСПЧ обязал Украину выплатить ему €9,5 тыс. компенсации.

Как сказал прокурор Максим Дергачов, решения ЕСПЧ обязательны для исполнения в Украине.

"Поскольку Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека, то в соответствии со статьей 46 конвенции решения ЕСПЧ являются обязательными для исполнения. При этом ЕСПЧ не признал незаконным само содержание под стражей. Европейский суд признает нарушением конвенции дальнейшее содержание Приходько под стражей. Это решение не может быть обжаловано нами, поскольку в ЕСПЧ нет апелляционной или кассационной инстанции", – пояснил он.

Прокуроры просили для Приходько круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Суд из-за нехватки браслетов ограничился круглосуточным арестом и рядом обязательств.

Адвокат Виктор Чевгуз, который подавал от имени Приходько жалобу в ЕСПЧ, сказал, что решение Переяславского суда о домашнем аресте будет обжаловать – он хочет добиваться ночного домашнего ареста, чтобы обвиняемый мог пойти на работу.

Бабушка погибшего мальчика Александра Тлявова выступала против смягчения меры пресечения.

"Они сделают ему бумажку, что он будет работать? Он мимо меня будет ходить каждый день? Отец мальчика под Бахмутом стоит с автоматом. Если он узнает, он пешком придет. Ну как это на этой стадии отпускать под домашний арест? Я возражаю", – сказала она.

Приходько заявил, что "искренне сочувствует" женщине.

"Но вы спросите себя, почему я единственный, кто свидетельствовал? Потому что мне нечего скрывать. Я и два, и пять, и семь лет отсижу, если нужно. Но душу ребенка я на себя брать не буду", – заявил он во время заседания.

Еще трем фигурантам дела суд продлил меры пресечения на два месяца: гражданский Дмитрий Кривошей и экс-полицейский Владимир Петровец останутся под залогом, а сын Петровца – под обязательством матери.

Следующее заседание суд назначил на 30 января.