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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обвиняемый в убийстве Кирилла Тлявова просит отпустить его из СИЗО на фронт – адвокат

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Общественное: Иван Приходько находится в СИЗО, двое других обвиняемых вышли под залог
Общественное: Иван Приходько находится в СИЗО, двое других обвиняемых вышли под залог
Фото: novyny.24tv.ua

Бывший полицейский Иван Приходько, обвиняемый в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова, ходатайствовал в Генеральную прокуратуру об освобождении из-под стражи, чтобы отправиться на фронт. Об этом заявил его адвокат Виктор Чевгуз, в прокуратуру ходатайство не поступало, сообщило Общественное.

Рассмотрение дела об убийстве прошло в Переяславском городском районном суде 11-го и 12 мая. Суд продлил обвиняемым меры пресечения: Владимир Петровец и Дмитрий Кривошей будут находиться под залогом, а Приходько останется в СИЗО.

Вместе с тем защита Приходько просит освободить его, ссылаясь на новую статью Уголовного кодекса №616, которая разрешает в условиях войны выходить на свободу людям с реальным боевым опытом. Ходатайство должна удовлетворить прокуратура, потом, согласно закону, суд не закроет дело, но выделит его в специальное производство.

"Написали мы по 616-й статье, и его обвинение под статью подпадает, чтобы его освободили из-под стражи. Если такое решение будет, то в течение 24 часов Приходько должен прийти в военкомат и его отправят куда-нибудь в Вооруженные силы Украины", – рассказал адвокат.

Он подчеркнул, что подобные действия Приходько не направлены на то, чтобы уйти от ответственности.

"Человек три года отбыл под стражей. Его обвиняют по 119-й статье (убийство по неосторожности), где предусмотрено пять лет лишения свободы. Он больше половины уже отбыл. Зачем держать человека? Тем более вина не доказана", – отметил Чевгуз.

Бабушка убитого Александра Тлявова выступает против того, чтобы Приходько выпустили из-под стражи, по ее мнению, это приведет к затягиванию дела.

Прокурор по делу Сергей Скамчук отказался комментировать ходатайство, в прокуратуру оно пока не поступало.

Контекст:

Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая 2019 года в Переяславе. 3 июня мальчик умер в больнице в Киеве.

4 июня Голосеевский райсуд Киева арестовал по подозрению в причастности к убийству ребенка бывших полицейских Петровца и Ивана Приходько (он остается под стражей без права внесения залога). Им сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия и умышленном убийстве. По версии правоохранителей, смертельный выстрел сделал Приходько.

В связи с инцидентом руководителей местного отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил отправить его на Донбасс. 6 июня года Ценов возглавил полицейские силы в зоне проведения операции Объединенных сил.

17 июля директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что правоохранители объявили подозрение третьему фигуранту дела об убийстве мальчика – гражданскому лицу Кривошею. На следующий день суд отправил его под арест.

6 декабря следователи завершили досудебное расследование убийства. 23 декабря дело передали в суд.

1 января 2020 года сообщалось, что суд продлил срок содержания под стражей для Приходько, Петровца и Кривошея. При этом для двух последних судья установил возможность выйти под залог в размере 280 тыс. грн.

24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину, президент Зеленский объявил военное положение, а 25 февраля – всеобщую мобилизацию.

27 февраля 2022 года hromadske сообщило, что бывших военных и силовиков, которые выразили желание защищать Украину во время военного положения, выпускают из следственных изоляторов и других мест лишения свободы. Эту информации подтвердил прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк. Он подчеркнул, что по поводу большинства желающих выйти из заключения для защиты Украины этот вопрос еще согласовывается, учитываются боевой опыт, заслуги перед государством и искреннее раскаяние.

Теги: война России против Украины, убийство мальчика в Переяславе, Кирилл Тлявов
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