Обвиняемый в убийстве Кирилла Тлявова просит отпустить его из СИЗО на фронт – адвокат

Общественное: Иван Приходько находится в СИЗО, двое других обвиняемых вышли под залог Фото: novyny.24tv.ua

Рассмотрение дела об убийстве прошло в Переяславском городском районном суде 11-го и 12 мая. Суд продлил обвиняемым меры пресечения: Владимир Петровец и Дмитрий Кривошей будут находиться под залогом, а Приходько останется в СИЗО.

Вместе с тем защита Приходько просит освободить его, ссылаясь на новую статью Уголовного кодекса №616, которая разрешает в условиях войны выходить на свободу людям с реальным боевым опытом. Ходатайство должна удовлетворить прокуратура, потом, согласно закону, суд не закроет дело, но выделит его в специальное производство.

"Написали мы по 616-й статье, и его обвинение под статью подпадает, чтобы его освободили из-под стражи. Если такое решение будет, то в течение 24 часов Приходько должен прийти в военкомат и его отправят куда-нибудь в Вооруженные силы Украины", – рассказал адвокат.

Он подчеркнул, что подобные действия Приходько не направлены на то, чтобы уйти от ответственности.

"Человек три года отбыл под стражей. Его обвиняют по 119-й статье (убийство по неосторожности), где предусмотрено пять лет лишения свободы. Он больше половины уже отбыл. Зачем держать человека? Тем более вина не доказана", – отметил Чевгуз.

Бабушка убитого Александра Тлявова выступает против того, чтобы Приходько выпустили из-под стражи, по ее мнению, это приведет к затягиванию дела.

Прокурор по делу Сергей Скамчук отказался комментировать ходатайство, в прокуратуру оно пока не поступало.