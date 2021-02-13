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ПОЛИТИКА

Телеканалы Козака лишили аккредитации в Раде – Лозинский

На прошлой неделе нардеп от "Голоса" Роман Лозинский обратился к спикеру парламента Дмитрию Разумкову и главе аппарата Рады Михаилу Теплюку с требованием отмены аккредитации для журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, принадлежащих нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарасу Козаку. Его требование удовлетворили.

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Лозинский считает, что журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK занимались дискредитацией проукраинских сил парламента
Лозинский считает, что журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK занимались дискредитацией проукраинских сил парламента
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, принадлежащие нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарасу Козаку, лишили аккредитации в Верховной Раде. Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Голоса" Роман Лозинский.

Нардеп рассказал, что сам на прошлой неделе обратился к спикеру парламента Дмитрию Разумкову и главе аппарата Рады Михаилу Теплюку с требованием отмены аккредитации для указанных телеканалов.

"Вполне справедливо, потому что эти рупоры пропаганды из-за поребрика занимались явно не журналистикой, а только подрывной деятельностью и дискредитацией проукраинских сил парламента", – отметил он.

https://www.facebook.com/lozynskyi.roman/posts/3528196597293037

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула главы политсовета ОПЗЖ, кума президента РФ Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины.

Теги: Верховная Рада, СМИ, журналисты, Михаил Теплюк, 112 Украина, ZIK, Тарас Козак, NewsOne, Дмитрий Разумков, Роман Лозинский
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