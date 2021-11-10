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"Ты превратился из звезды профессии в жалкого наемного пиарщика "Квартала". Бутусов и Лещенко устроили перепалку из-за Kyiv Post

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Причиной спора стала ситуация с перезапуском Kyiv Post и информация о возможном давлении со стороны ОП на владельца издания
Причиной спора стала ситуация с перезапуском Kyiv Post и информация о возможном давлении со стороны ОП на владельца издания
Фото: Matti Maasikas / Twitter

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 9 ноября написал в Facebook пост, посвященный ситуации с закрытием и якобы перезапуском украинской англоязычной газеты Kyiv Post.

Бутусов, анализируя происходящее, пришел к выводу, что владелец Kyiv Post – одесский застройщик Аднан Киван – может подпадать под действие закона об олигархах. Он обратил внимание, что весь коллектив уволили через месяц после выхода статьи с информацией о причастности президента Украины Владимира Зеленского к офшорному скандалу Pandora Papers. 

"Содержание издания для Кивана было статусным делом, но что-то сейчас резко поменялось, и респектабельное издание стало очень неудобным для миллиардера. Он мог открыть другое издание даже без закрытия Kyiv Post, состояние позволяет. Но кто-то не позволил миллиардеру содержать и далее независимый ресурс. Киван не может себе позволить ссориться с властями, его бизнес абсолютно зависим от личных отношений с чиновниками государственных контролирующих и регулирующих организаций в сфере строительства. К сожалению, есть основания предполагать, что закрытие Kyiv Post – это реальное давление на свободу слова, что Офис президента ищет все возможности, чтобы заставить критикующие власть СМИ изменить свою редакционную политику", – написал Бутусов. 

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6634342789939294

В комментарии к нему пришел бывший журналист, экс-нардеп и член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко. Он назвал сообщение Бутусова домыслами и напомнил ему про Сеяра Куршутова, который, как говорил экс-глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, финансирует издание "Цензор.НЕТ". Аваков заявлял, что Куршутова внесли в санкционный список как контрабандиста из-за этого, Лещенко же назвал последнего контрабандистом. 

Бутусов ответил, что о вероятном давлении на Kyiv Post писала до него главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева, но ей Лещенко, который ранее работал в "Украинской правде", "не посмел" ничего ответить.

"Приятно, что твои работодатели из Офиса президента так внимательны к моей персоне, и ты в два часа ночи прибежал сюда комментировать мой пост, тяжелая это работа, постоянно бороться с критикой Зеленского в интернете, выматывающая", – сыронизировал Бутусов. Он подчеркнул, что никто другой, кроме властей, не может заставить миллиардера "вдруг закрыть издание". 

"И все это прекрасно понимают, раздражение вызвала обложка, и не только одна эта обложка, но и другие материалы издания – например, "вагнергейт". Наказали потому, что имели возможность. [...] Ты превратился из бывшего журналиста, который когда-то был одним из звезд профессии, в жалкого наемного пиарщика "Квартала", который готов получать деньги от кого угодно – от глубоко убыточной железной дороги, от [главы ОП Андрея]  Ермака,  [его советника Михаила] Подоляка, и дна у тебя уже нет, и вместо расследований ты теперь стремишься оправдать любое дерьмо, которое тебе кладут на язык", – обратился он к Лещенко. 

Бутусов добавил, что "никакой контрабандист не финансирует "Цензор.НЕТ", и лучше всех это известно якобы Ермаку. 

Лещенко в ответ назвал Бутусова лжецом и заверил, что лучше осведомлен о причинах происходящего в Kyiv Post.

"Касательно "дерьма, которое кладут на язык", то мне страшно за такие твое нездоровые фантазии. Страшно и стыдно за тебя, Юра!" – возмутился экс-нардеп. 

Управляющий партнер "Савик Шустер Студии" Павел Елизаров подметил, что "когда альфонс-железнодорожник говорит о совести", это выглядит смешно. "Наверное об этом понятии где-то в книге прочитал…" – резюмировал он. 

Контекст:

Англоязычная газета Kyiv Post была основана в 1995 году, первый владелец – американец Джед Санден – в 2009-м продал издание британско-украинскому бизнесмену Мохаммаду Захуру. Тот, в свою очередь, в 2018 году продал газету Кивану.

Киван 8 ноября 2021 года заявил, что газета будет переформатирована. На время перезапуска работу издания приостановят примерно на месяц, сказал он. На сайте издания говорилось, что газета закрывается "немедленно" и "на короткое время". 

Коллектив Kyiv Post заявил, что закрытие издания и увольнение редакции – расплата владельца за попытку журналистов сберечь независимость Kyiv Post. Сотрудники газеты сообщили: они узнали, что уволены, в день, когда Киван объявил о перезапуске издания.

По данным Мусаевой, проблемы в редакции начались несколько недель назад и они якобы связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента.

Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что новость о "перезагрузке" работы издания Kyiv Post и его закрытии для этого на месяц стала неожиданностью для Офиса президента. Также в ОП, по его словам, были "искренне и неприятно удивлены" тем, что ситуацию с Kyiv Post связывают с Зеленским и его администрацией.

Киван отрицает давление со стороны Офиса президента.

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Украина рискует потерять Kyiv Post "с последствиями". Посольство США в Украине выразило надежду, что Kyiv Post найдет способ продолжить работу.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Арсен Аваков, Сергей Лещенко, Юрий Бутусов, журналисты, олигархи, Павел Елизаров, миллиардер, Аднан Киван, Kyiv Post, Pandora Papers
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