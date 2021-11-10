"Ты превратился из звезды профессии в жалкого наемного пиарщика "Квартала". Бутусов и Лещенко устроили перепалку из-за Kyiv Post

Причиной спора стала ситуация с перезапуском Kyiv Post и информация о возможном давлении со стороны ОП на владельца издания Фото: Matti Maasikas / Twitter

Бутусов, анализируя происходящее, пришел к выводу, что владелец Kyiv Post – одесский застройщик Аднан Киван – может подпадать под действие закона об олигархах. Он обратил внимание, что весь коллектив уволили через месяц после выхода статьи с информацией о причастности президента Украины Владимира Зеленского к офшорному скандалу Pandora Papers.

"Содержание издания для Кивана было статусным делом, но что-то сейчас резко поменялось, и респектабельное издание стало очень неудобным для миллиардера. Он мог открыть другое издание даже без закрытия Kyiv Post, состояние позволяет. Но кто-то не позволил миллиардеру содержать и далее независимый ресурс. Киван не может себе позволить ссориться с властями, его бизнес абсолютно зависим от личных отношений с чиновниками государственных контролирующих и регулирующих организаций в сфере строительства. К сожалению, есть основания предполагать, что закрытие Kyiv Post – это реальное давление на свободу слова, что Офис президента ищет все возможности, чтобы заставить критикующие власть СМИ изменить свою редакционную политику", – написал Бутусов.

В комментарии к нему пришел бывший журналист, экс-нардеп и член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко. Он назвал сообщение Бутусова домыслами и напомнил ему про Сеяра Куршутова, который, как говорил экс-глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, финансирует издание "Цензор.НЕТ". Аваков заявлял, что Куршутова внесли в санкционный список как контрабандиста из-за этого, Лещенко же назвал последнего контрабандистом.

Бутусов ответил, что о вероятном давлении на Kyiv Post писала до него главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева, но ей Лещенко, который ранее работал в "Украинской правде", "не посмел" ничего ответить.

"Приятно, что твои работодатели из Офиса президента так внимательны к моей персоне, и ты в два часа ночи прибежал сюда комментировать мой пост, тяжелая это работа, постоянно бороться с критикой Зеленского в интернете, выматывающая", – сыронизировал Бутусов. Он подчеркнул, что никто другой, кроме властей, не может заставить миллиардера "вдруг закрыть издание".

"И все это прекрасно понимают, раздражение вызвала обложка, и не только одна эта обложка, но и другие материалы издания – например, "вагнергейт". Наказали потому, что имели возможность. [...] Ты превратился из бывшего журналиста, который когда-то был одним из звезд профессии, в жалкого наемного пиарщика "Квартала", который готов получать деньги от кого угодно – от глубоко убыточной железной дороги, от [главы ОП Андрея] Ермака, [его советника Михаила] Подоляка, и дна у тебя уже нет, и вместо расследований ты теперь стремишься оправдать любое дерьмо, которое тебе кладут на язык", – обратился он к Лещенко.

Бутусов добавил, что "никакой контрабандист не финансирует "Цензор.НЕТ", и лучше всех это известно якобы Ермаку.

Лещенко в ответ назвал Бутусова лжецом и заверил, что лучше осведомлен о причинах происходящего в Kyiv Post.

"Касательно "дерьма, которое кладут на язык", то мне страшно за такие твое нездоровые фантазии. Страшно и стыдно за тебя, Юра!" – возмутился экс-нардеп.

Управляющий партнер "Савик Шустер Студии" Павел Елизаров подметил, что "когда альфонс-железнодорожник говорит о совести", это выглядит смешно. "Наверное об этом понятии где-то в книге прочитал…" – резюмировал он.