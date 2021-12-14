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ПОЛИТИКА

Украина будет становиться членом НАТО де-факто, чтобы это стало де-юре – Резников

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Резников на брифинге с Хультквистом отметил, что быть членом НАТО суверенное право Украины
Резников на брифинге с Хультквистом отметил, что быть членом НАТО – суверенное право Украины
Фото: EPA

Право Украины быть членом НАТО записано в Конституции страны и является суверенным правом государства. Об этом 14 декабря в ходе совместного брифинга с министром обороны Швеции Питером Хультквистом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале государственных учреждений Швеции.

"Мы будем становиться членами НАТО де-факто, будем внедрять стандарты Альянса… будем делать реформы, ибо это нужно нам. Тогда придет время, когда будет принято политическое решение между странами Альянса, и мы станем членом НАТО де-юре", – сказал Резников.

Глава Минобороны добавил, что это суверенное право, за которое украинцы проливают кровь в течение последних 7,5 лет.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.

Теги: Украина, НАТО, Швеция, реформы, Алексей Резников, Минобороны, вступ, брифинг, членство
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