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Украина начинает подготовку плана взаимосовместимости с НАТО – Зеленский

Зеленский: Не сбавляем темп нашей интеграции с НАТО
Зеленский: Не сбавляем темп нашей интеграции с НАТО
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский 25 июля провел встречу с представителями Кабинета Министров и Верховной Рады Украины, на ней обсуждалась реализация решений саммита лидеров НАТО, который прошел в Вильнюсе в июле. Об этом президент сообщил в Telegram.

"Не сбавляем темп нашей интеграции с НАТО. Собрал представителей ВР и правительства, чтобы подготовить практические шаги по реализации решений Вильнюсского саммита. В частности, есть четкий план запуска совета Украина – НАТО на всех уровнях, – отметил он. – Также начинаем совместную с Альянсом подготовку плана взаимосовместимости". 

Зеленский добавил, что 26 июля совет Украина – НАТО соберется на уровне послов, срочное заседание созвали в связи с ситуацией в Черном море.  

Как видно на снимках, опубликованных Зеленским, на встрече в Офисе президента присутствовали, в частности, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Украины Алексей Резников, глава ОП Андрей Ермак и его заместитель Игорь Жовква. 

Контекст:

В итоговом документе саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе 11–12 июля, говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен план действий по членству, но прогресс страны будет оцениваться в рамках адаптированной годовой национальной программы. В коммюнике нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение к вступлению в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что содержание адаптированной годовой программы будет трансформировано. "Адаптированная годовая программа, собственно, и должна дать понимание условий, после которых может быть принято решение о вступлении. Этих условий может быть 20, а может быть три", – отметил он.  Первые консультации по формированию этой программы Украина уже провела, сообщила Стефанишина 13 июля. 

Президент Украины Владимир Зеленский результаты саммита назвал "хорошими, но не идеальными". "Если бы было приглашение – они были бы идеальны", – уточнил президент.

В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции Зеленский отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил президент.

Президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что "с нетерпением ждет того дня, когда… мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО".

16 июля в интервью телеканалу CBS советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина станет членом НАТО и это не подлежит обсуждению

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАТО, Алексей Резников, Владимир Зеленский, саммит НАТО, Руслан Стефанчук, Андрей Ермак, Игорь Жовква, Ольга Стефанишина, вступление Украины в НАТО
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