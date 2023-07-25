Украина начинает подготовку плана взаимосовместимости с НАТО – Зеленский

"Не сбавляем темп нашей интеграции с НАТО. Собрал представителей ВР и правительства, чтобы подготовить практические шаги по реализации решений Вильнюсского саммита. В частности, есть четкий план запуска совета Украина – НАТО на всех уровнях, – отметил он. – Также начинаем совместную с Альянсом подготовку плана взаимосовместимости".

Зеленский добавил, что 26 июля совет Украина – НАТО соберется на уровне послов, срочное заседание созвали в связи с ситуацией в Черном море.

Как видно на снимках, опубликованных Зеленским, на встрече в Офисе президента присутствовали, в частности, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Украины Алексей Резников, глава ОП Андрей Ермак и его заместитель Игорь Жовква.