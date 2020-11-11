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"Украина неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджана". МИД приветствовал соглашение по Нагорному Карабаху

Следующим шагом после заключения соглашения об окончании боевых действий в Нагорном Карабахе должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорнокарабахского конфликта на основе международного права, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

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В МИД Украины напомнили, что часть украинской территории оккупирована Россией
В МИД Украины напомнили, что часть украинской территории оккупирована Россией
Фото: depositphotos.com

Украина приветствует прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Считаем, что следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорнокарабахского конфликта на основе международного права", – отмечает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Там подчеркнули, что Украина "неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджана" в международно признанных границах.

"Этот принцип является основополагающим для Украины, которая до сих пор страдает от российской агрессии и часть территории которой остается под временной оккупацией России", – добавили в МИД.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

9 ноября представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

Теги: Украина, МИД, МИД Украины, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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