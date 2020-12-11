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Украине и Польше следует вместе противостоять российской информационной агрессии – глава Украинского института нацпамяти

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович не исключает причастность россиян к уничтожению мест памяти в Польше и Украине.

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Дробович отметил, что Россия чаще всего "атакует" историческую память Польши и Украины
Дробович отметил, что Россия чаще всего "атакует" историческую память Польши и Украины
Фото: Ukraine in Poland / Twitter

Украине и Польше нужно более интенсивно бороться с российской информационной агрессией. Такое мнение руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович выразил "Укринформу" в интервью, которое было опубликовано 10 декабря.

"Нам нужно интенсифицировать усилия для противодействия российской информационной агрессии. Этого не хватает, а Россия больше всего атакует именно Украину и Польшу гибридными информационными методами. Особенно речь идет об историческом контексте", – сказал он.

По словам главы УИНП, "россияне понимают чувствительность этой темы для польского общества, это одна из немногих тем, которые являются сложными для украинского-польских отношений".

"Следовательно, они по этому бьют. Собственно, есть подозрение в инспирировании или даже участии россиян в уничтожении мест памяти в Польше и Украине", – отметил Дробович.

Он подчеркнул, что с одной стороны Россия "педалирует темы освобождения Европы от нацизма, отрицания своего участия в развязывании Второй мировой войны как союзника на стороне Германии, определяет захват Советским Союзом территорий, которые тогда были под контролем Польши, как правомерный шаг", а параллельно отправляет в тюрьмы историков и правозащитников, которые исследуют наследие тоталитаризма.

"Они также преследуют и создают препятствия в академической карьере людям, которые исследуют деятельность Русской освободительной армии – союзницы нацистов. Россия зачищает свое информационное пространство от конструктивной критики советских тоталитарных мифов, оправдывает преступления сталинского режима, лелея негативное отношение к Украине и Польше. Этому следует противодействовать, в частности путем создания международных коалиций. Украина, Польша, Литва, Эстония очень хорошо понимают, о чем идет речь", – рассказал Дробович.

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

В РФ утверждают, что СССР "никогда не был союзником гитлеровской Германии" и что он вынужденно подписал договор о ненападении. В МИД России в 2019 году заявили, что этот шаг позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны, "тем самым были спасены сотни тысяч жизней".

10 сентября 2020 года Следственный комитет РФ заявил о намерении расследовать "искажения исторических фактов".

Теги: Россия, Украина, Польша, Украинский институт национальной памяти, тоталитаризм, Антон Дробович
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