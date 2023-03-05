В апреле новоизбранный президент Чехии намерен приехать в Украину

Издание отмечает, что интерес к посещению Украины возник у Павела вскоре после избрания президентом. Он говорил о возможности нанести визит в Киев вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
Новоизбранного главу государства приглашал в Украину и ее президент Владимир Зеленский.
Инаугурация Петра Павла назначена на 9 марта. После этого он в течение 100 дней намерен совершить ряд зарубежных визитов.
Первая поездка Павела "традиционно" состоится в Словакию. Также в марте он побывает в Польше и Германии.
В апреле, помимо визита в Киев, новоизбранный глава государства хочет отправиться в Брюссель, в штаб-квартиры Европейского союза и НАТО.
На май запланированы визиты Павела в Венгрию и Австрию.
Петр Павел заявил о возвращении Чехии к активности во внешней политике и отметил, что считает свой регион Европы приоритетным и не ожидает, что ему придется отправиться куда-то еще.
Бывший генерал НАТО Павел был избран президентом Чехии в конце января.
После победы на выборах он заявлял, что Украина должна вступить в НАТО сразу после завершения войны с Россией. При этом Павел выражал опасения, что вытеснение российских оккупантов с украинской территории может привести к проблемам Запада с Россией.
Сейчас должность президента Чехии занимает Милош Земан. Он был избран главой государства в 2013 году, а в 2018-м переизбрался на второй срок. Согласно ст. 57 конституции Чехии, один и тот же человек не может занимать пост президента более двух сроков подряд.