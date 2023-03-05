В апреле новоизбранный президент Чехии намерен приехать в Украину

Издание отмечает, что интерес к посещению Украины возник у Павела вскоре после избрания президентом. Он говорил о возможности нанести визит в Киев вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Новоизбранного главу государства приглашал в Украину и ее президент Владимир Зеленский.

Инаугурация Петра Павла назначена на 9 марта. После этого он в течение 100 дней намерен совершить ряд зарубежных визитов.

Первая поездка Павела "традиционно" состоится в Словакию. Также в марте он побывает в Польше и Германии.

В апреле, помимо визита в Киев, новоизбранный глава государства хочет отправиться в Брюссель, в штаб-квартиры Европейского союза и НАТО.

На май запланированы визиты Павела в Венгрию и Австрию.

Петр Павел заявил о возвращении Чехии к активности во внешней политике и отметил, что считает свой регион Европы приоритетным и не ожидает, что ему придется отправиться куда-то еще.