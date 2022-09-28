В ЕС советуют Украине отходить от формата единого телемарафона – посол Германии

Посол ответила на вопрос, какова позиция Берлина по поводу тех шагов, которые в Украине критикуют как антидемократические, в частности в отношении отключения от эфиров трех телеканалов.

"Мы, возможно, не публично, но все время говорим об этих вещах с украинским правительством. У нас общая цель: чтобы Украина осталась демократической и во время войны", – сказала Фельдгузен.

По ее словам, западные партнеры понимают, почему Украина запретила пророссийские каналы, так как информационная война является составной частью современных войн. Однако под ограничения попали не только они, поэтому Киеву нужно переходить в более открытое пространство, отметила Фельдгузен.

По словам посла, уход от "единого телемарафона" может быть одним из примеров того, что следует сделать.

"Люди должны иметь альтернативные источники информации. Мне кажется, что все ваши политические силы сейчас патриотические. Все хотят, чтобы Украина победила. Возможно, есть разные взгляды, но все-таки все патриоты. А людям нужно дать возможность выбирать, что они хотят смотреть", – сказала она.