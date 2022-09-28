В ЕС советуют Украине отходить от формата единого телемарафона – посол Германии

Посол ответила на вопрос, какова позиция Берлина по поводу тех шагов, которые в Украине критикуют как антидемократические, в частности в отношении отключения от эфиров трех телеканалов.
"Мы, возможно, не публично, но все время говорим об этих вещах с украинским правительством. У нас общая цель: чтобы Украина осталась демократической и во время войны", – сказала Фельдгузен.
По ее словам, западные партнеры понимают, почему Украина запретила пророссийские каналы, так как информационная война является составной частью современных войн. Однако под ограничения попали не только они, поэтому Киеву нужно переходить в более открытое пространство, отметила Фельдгузен.
По словам посла, уход от "единого телемарафона" может быть одним из примеров того, что следует сделать.
"Люди должны иметь альтернативные источники информации. Мне кажется, что все ваши политические силы сейчас патриотические. Все хотят, чтобы Украина победила. Возможно, есть разные взгляды, но все-таки все патриоты. А людям нужно дать возможность выбирать, что они хотят смотреть", – сказала она.
Национальный телемарафон "Єдині новини" был запущен 24 февраля 2022 года с целью информирования населения Украины о ситуации в связи с вторжением России. В вещании посменно принимает участие ряд информационных телеканалов.
1 июня 2022 года во время видеообращения к Верховной Раде, посвященного евроинтеграции Украины, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала принять закон о СМИ, который приведет законодательство Украины в соответствие с действующими стандартами ЕС.