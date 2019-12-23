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В Минске согласовали условия обмена удерживаемыми лицами, суд оставил под арестом фигуранта дела Шеремета Антоненко. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных новостей понедельника, 23 декабря.

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Суд оставил Антоненко под стражей
Суд оставил Антоненко под стражей
Фото: ЕРА

В Минске согласовали условия обмена удерживаемыми лицами

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала условия обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО до конца года.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская сказала, что в рамках обмена домой могут вернуться бойцы, прошедшие Иловайск и Дебальцево.

По информации "Громадського", украинская сторона планирует в рамках обмена удерживаемыми лицами передать ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года. 24 декабря состоится судебное заседание, на котором прокуроры попросят суд изменить им меру пресечения.

Прокурор Алексей Донской, который ведет это дело, утверждает, что информация об изменении меры пресечения бывшим беркутовцам не соответствует действительности.

Суд оставил под арестом фигуранта дела Шеремета Антоненко

Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Адвокаты Антоненко просили суд заменить содержание под стражей на домашний арест. Подозреваемого хотели также взять на поруки.

В Нацполиции заявили, что при подрыве автомобиля Шеремета в 2016 году использовалось вещество, аналогичное тому, которое правоохранители нашли в изъятой у Антоненко мине.

Дело об убийстве пятилетнего ребенка в Переяславе направили в суд

Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе. Среди обвиняемых – два бывших работника полиции, несовершеннолетний сын одного из них и их товарищ, сообщили в прокуратуре.

На открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту Путин проехал в кабине машиниста

Президент РФ Владимир Путин находился в кабине машиниста в поезде, который проехал по Крымскому мосту на открытии железнодорожного движения из России на оккупированный полуостров.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым осудило визит Путина в Крым.

В комментарии изданию "ГОРДОН" заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз выразил мнение, что участием в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту Путин пытался лишь доказать свое величие, а экономическое развитие оккупированного украинского полуострова его не интересует.

Суд в Киеве приговорил к 13 годам тюрьмы убийцу ветерана АТО Олейника

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы Анатолия Чивикова, который в 2017 году в районе "Золотых ворот" в Киеве убил ветерана АТО Сергея Олейника.

Суд признал восемь человек виновными в убийстве Хашогги

В Саудовской Аравии суд признал восемь человек виновными в убийстве журналиста Джамала Хашогги. Пять человек суд приговорил к смертной казни, еще троих – к тюремному заключению на срок 24 года.

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, убийство, Беркут, Павел Шеремет, прокуратура, Валерия Лутковская, Дебальцево, Иловайск, Ахтем Чийгоз, контактная группа, Сергей Олейник, Крымский мост, Алексей Донской, Джамал Хашогги, обмен удерживаемыми лицами, Андрей Антоненко
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