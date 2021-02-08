В Минюсте сообщили, сколько ремонтов сделали в СИЗО за счет введения услуги платных камер

В украинских СИЗО необходимо отремонтировать более 2,5 тыс. камер, сообщили в Министерстве юстиции Украины. По данным ведомства, после введения услуги платных камер ремонты удалось сделать в 28 бесплатных.

В украинских СИЗО нужно отремонтировать еще 2541 камеру (на фото – одна из отремонтированных камер в Киевском СИЗО за счет платной услуги) Фото: Denis Malyuska / Facebook

После введения услуги платных камер в СИЗО Украины отремонтировали 28 бесплатных камер. Об этом в Министерстве юстиции сообщили "Радіо Свобода".

"По состоянию на 1 января 2021 года за счет средств, поступивших от реализации платных камер в следственных изоляторах, отремонтировали 28 бесплатных камер", – говорится в ответе ведомства.

В Минюсте сообщили, что в камерах в зависимости от состояния выравнивали, шпатлевали и красили стены и потолки, ремонтировали полы, меняли окна на энергосберегающие, меняли водопроводные и канализационные системы, сантехнику, электропроводку и мебель.

В частности отремонтировали:

в Киевском следственном изоляторе – девять камер;

в Хмельницком следственном изоляторе – одну камеру;

во Львовском учреждении исполнения наказаний №19 – одну камеру;

в Запорожском следственном изоляторе – четыре камеры;

в Вольнянском учреждении исполнения наказаний №11 – одну камеру;

в Харьковском следственном изоляторе – две камеры;

в Полтавском учреждении исполнения наказаний №23 – четыре камеры;

в Сумском СИЗО – одну камеру;

в Одесском следственном изоляторе – одну камеру;

в Николаевском следственном изоляторе – одну камеру.

Всего сейчас в украинских СИЗО необходимо отремонтировать 2541 камеру, говорится в сообщении.

По данным Государственной уголовно-исполнительной службы, в Украине 29 следственных изоляторов.

Платные камеры в мае 2020 года начали предлагать в Киевском, Львовском, Черниговском СИЗО, а также в СИЗО Запорожья, Запорожской области и Днепра, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО. В СИЗО Одессы две платные камеры появились в августе.

По состоянию на конец января 2021 года такая услуга есть в 26 СИЗО Украины. Сумма поступлений от платных камер составила на 26 января 2,3 млн грн.

Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

24 июля министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил о новой услуге Минюста – подарочном сертификате на нахождение в платной камере СИЗО с улучшенными условиями. Стоимость сертификата может колебаться от 1 тыс. до 12 тыс. грн. За первые часы после запуска услуги было приобретено по меньшей мере четыре таких сертификата, которые принесли 28 тыс. грн.

Омбудсмен Людмила Денисова считает, что этот проект содержит дискриминационные положения. Она заявляла, что его следует привести в соответствие с Конституцией, Всеобщей декларацией прав человека и законом Украины "О предварительном заключении".