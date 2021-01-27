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Платные камеры в СИЗО принесли почти 2,3 млн грн – Минюст Украины

На сегодняшний день платные камеры с улучшенными условиями прибывания обустроены в 26 следственных изоляторах Украины, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года
Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года
Фото: Denis Malyuska / Facebook

С момента введения в украинских следственных изоляторах платных камер с улучшенными условиями прибывания сумма поступлений составили почти 2,3 млн грн. Об этом 26 января в Facebook сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

"2 276 287 грн – именно столько по состоянию на 26 января получили украинские следственные изоляторы за реализацию камер с улучшенными условиями пребывания", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все средства, заработанные в ходе этого экспериментального проекта, направляются на восстановление бесплатных камер следственных изоляторов.

В течение января к проекту присоединились еще четыре СИЗО, в которых также обустроили помещения с улучшенными условиями содержания заключенных. Это Бахмутское учреждение исполнения наказаний №6, Мариупольский, Кропивницкий и Измаильский следственные изоляторы.

Всего на сегодняшний день платные камеры обустроены в 26 СИЗО страны.

https://www.facebook.com/minjust.official/posts/1121973248224351

Платные камеры в мае 2020 года начали предлагать в КиевскомЛьвовскомЧерниговском СИЗО, а также в СИЗО Запорожья, Запорожской области и Днепра, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО. В СИЗО Одессы две платные камеры появились в августе.

Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

24 июля министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил о новой услуге Минюста – подарочном сертификате на нахождение в платной камере СИЗО с улучшенными условиями. Стоимость сертификата может колебаться от 1 тыс. до 12 тыс. грн. За первые часы после запуска услуги было приобретено по меньшей мере четыре таких сертификата, которые принесли 28 тыс. грн.

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека подаст в суд на Министерство юстиции в связи с введением услуги платных камер в СИЗО, заявила 18 сентября омбудсмен Людмила Денисова. Она считает, что этот проект содержит дискриминационные положения.

Теги: Украина, Министерство юстиции, СИЗО, заключенные, Минюст, Денис Малюська
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