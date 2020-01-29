В Офисе генпрокурора сообщили, что экстрадиции Левина в Украину не хотят определенные лица

Люди, которые не хотят экстрадиции в Украину вероятного организатора убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Москаленко (Левина), уже включились в этот процесс и обеспечили его адвокатами, заявил заместитель генерального прокурора Виктор Трепак. Фамилий этих людей он не назвал.

Пока неизвестно, обращался ли Левин к болгарским властям с прошением о политическом убежище Фото: interpol.int

Определенные лица не хотят экстрадиции в Украину вероятного организатора убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Москаленко (Левина). Об этом в комментарии "Українським новинам" сообщил заместитель генерального прокурора Виктор Трепак.

"Люди, которые не хотят приезда Левина, уже включились в этот процесс и обеспечили его и адвокатами, и всем необходимым. Они не хотят, чтобы он был экстрадирован", – отметил Трепак.

О ком именно идет речь, он не сообщил.

Если Левин даст свое согласие на упрощенную процедуру выдачи, то экстрадиция может занять 30–40 дней, если же он откажется от такой процедуры и будет ее обжаловать, время, которое пойдет на экстрадицию, сложно спрогнозировать, сказал замгенпрокурора.

Он добавил, что на данный момент ему неизвестно, обращался ли Левин к болгарским властям с прошением о политическом убежище.

О задержании Левина в Болгарии Офис генпрокурора Украины сообщил 24 января 2020 года. Его идентифицировали по отпечаткам пальцев, потому что он изменил внешность. Левина арестовали на 40 дней. Источники ZN.UA в СБУ рассказали, что сроки его экстрадиции в Украину могут затянуться на годы.

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают Левина организатором преступления, он был заочно арестован, скрывался за рубежом. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. По данным Генпрокуратуры, он частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была "личная неприязнь" к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.

Отец и друзья активистки считают, что, кроме Мангера, заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук. Мангер, Рищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.

В деле также фигурирует экс-помощник бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский. Его действия квалифицированы как сокрытие преступления. Сейчас Павловский находится под арестом в рамках другого уголовного производства.