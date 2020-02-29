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В суде опровергли заявление "1+1" о признании незаконным обыска у журналиста Данько

В Шевченковском районном суде заявили, что лишь удовлетворили жалобу адвоката журналиста "1+1" Дениса Данько Сергея Здоровца о возвращении журналисту временно изъятого у него имущества.

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Обыски у Данько (на фото) проходили 5 февраля в рамках расследования дела о прослушке Гончарука
Обыски у Данько (на фото) проходили 5 февраля в рамках расследования дела о прослушке Гончарука
Фото: Олена Сінкевич / Facebook

Шевченковский районный суд города Киева не признавал обыск у журналиста "1+1" Дениса Данько незаконным. Об этом говорится в заявлении суда, опубликованном 28 февраля.

В суде отметили, что 27 февраля судья рассмотрел жалобу адвоката Данько Сергея Здоровца в отношении бездействия следователей Службы безопасности Украины, которое заключалось в невозвращении временно изъятого имущества.

По результатам рассмотрения жалобы судья принял решение ее удовлетворить и обязать следователей СБУ вернуть Данько или его представителю имущество, изъятое во время проведения обыска 5 февраля.

"Отдельно обращаем внимание, что следственным судьям не предоставлялась оценка законности проведения следователями указанного обыска", – говорится в сообщении.

15–16 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между премьер-министром Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

Президент Украины 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука". В тот же день канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми видео. Гончарук называл происходящее угрозой национальной безопасности.

5 февраля прошли обыски в здании телеканала "1+1". В СБУ отметили, что они не имеют отношения к деятельности канала. Следственные мероприятия проводили на рабочих местах журналистов программы "Гроші", а также по месту их жительства.

Данько рассказывал, что, по версии следователей, он записывал звук, к записи также причастны журналист Евгений Куксин и бывший сотрудник "1+1" Александр Низовцев. Обыск Данько называл показухой.

27 февраля холдинг "1+1 медиа" заявил, что Шевченковский райсуд признал незаконным обыск, который сотрудники СБУ проводили у Данько.

Теги: обыск, 1+1, Шевченковский суд, Алексей Гончарук, Денис Данько
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